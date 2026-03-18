Horoscop. Care este impactul Lunii Noi în Pești din 18 martie 2026. Un nou început pentru cele 12 zodii

Fiind un semn de apă, energia Peștilor amplifică imaginația, compasiunea și abordările neconvenționale, preferând libertatea de acțiune. Pe fondul acestei deschideri emoționale, mulți nativi pot resimți o presiune accentuată în contextele conflictuale sau solicitante.

Cu toate acestea, Luna Nouă în Pești din 18 martie 2026 reprezintă șansa ideală pentru o curățenie interioară, permițând abandonarea vechilor obiceiuri și setarea unor intenții clare pentru viitor.

Alături de Soare și Lună se află Marte, planeta acțiunii, Mercur, planeta comunicării, și Nodul Nord (Destinul). În paralel, Jupiter oferă susținere din zodia Racului. Deși acest cumul de energii poate genera trăiri intense, aspectul benefic format între Soare și Uranus intervine ca un catalizator excelent pentru evoluție. Nativii sunt încurajați să iasă din tipare, să recurgă la soluții ingenioase și să deblocheze situații care păreau imposibil de rezolvat.

Cum influențează zodiile Luna Nouă în Pești din 18 martie 2026:

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru nativii Berbec, fenomenul astral activează zona subconștientului, declanșând o dorință puternică de retragere și vindecare sufletească. Cu un instinct extrem de ascuțit și susținuți de energia lui Jupiter, Berbecii reușesc să își găsească echilibrul în mijlocul familiei, depășind traume mai vechi și restabilind liniștea în propriul cămin.

Taur / Ascendent în Taur

În cazul nativilor Taur, influența astrală revigorează viața socială și planurile pe termen lung. Interacțiunile devin pline de inspirație, iar Jupiter facilitează negocierile. Astfel, Taurii au șansa de a atrage de partea lor persoane cu influență, de a-și expune ideile cu încredere și de a obține sprijinul necesar pentru materializarea unor proiecte curajoase.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Nativii Gemeni se bucură de o dinamizare a sferei profesionale și a obiectivelor majore. Deciziile luate acum sunt ghidate de inspirație, iar dialogul cu persoanele cu autoritate le poate deschide drumuri noi. Grație lui Jupiter, aflat în sectorul financiar, vizibilitatea de care se bucură la locul de muncă are mari șanse să se transforme într-o creștere palpabilă a veniturilor.

Rac / Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, se conturează o etapă de expansiune mentală și explorare. Capacitatea de asimilare a noilor informații este impresionantă, iar inițiativele lor capătă o viziune de ansamblu. Beneficiind de tranzitul lui Jupiter chiar prin semnul lor, Racii se află sub protecție astrală, orice demers legat de perfecționare, studiu sau călătorii fiind sortit succesului.

Leu / Ascendent în Leu

Zona banilor deținuți la comun și a transformărilor interioare este puternic luminată pentru nativii Leu. Contextul astral îi îndeamnă să clarifice situații financiare complexe sau să evalueze investiții majore. Inspirația, susținută de Jupiter, îi îndrumă spre cele mai bune strategii pentru a lua decizii avantajoase și a se elibera de presiunea unor datorii.