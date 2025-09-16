Horoscop 17 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Vin de undeva niște bani și o să îi cheltuiți cu lejeritate

16-09-2025 | 22:34
Horoscop 17 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu atenționări. E multă treabă de făcut și un zor nebun, dar tot trebuie să fim cu ochii-n patru să nu ne sabotăm singuri munca.  

Vibrația zilei este 8 și s-avem grijă de banii noștri, să nu-i dăm pe toate nimicurile.

Horoscop 17 septembrie 2025 – FECIOARĂ

Vă pregătiți de o ieșire la rampă care o să vă aducă un plus de prestigiu, iar cariera voastră o să capete mai multă culoare și o să câștigați mai mulți bani. O să vă bucurați de prezența cuiva, de veștile bune pe care le aduce persoana respectivă și se poate să luați niște decizii importante.

Horoscop 17 septembrie 2025 – BALANȚĂ

O să puneți punctul pe „i” într-o chestiune care ține de relațiile parteneriale și se încheie un conflict, iar armonia se instalează și în familie. Poate ați ales, în sfârșit, o dietă potrivită și o să stați mai bine cu greutatea corporală și cu psihicul.

Horoscop 17 septembrie 2025 – SCORPION

Se poate să vi se propună o afacere și, dacă aveți timp, o să dați curs ofertei, dacă vă convine și latura financiară. E posibil să vină niște bani din angajamente particulare și s-aveti ieșiri cu prietenii la sfârșit de săptămână.

Horoscop 17 septembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se conturează un surplus financiar, poate fi o mărire de salariu, o primă sau poate a dat roade o investiție și produce bani. O invitație la un eveniment monden, poate fi un spectacol, ceva care o să vă confere o stare de spirit deosebită.

Horoscop 17 septembrie 2025 – CAPRICORN

Cineva vine cu o idee de proiect care să vă încânte, iar voi vă dați acordul – mai puneți și voi niște condiții ca să fie echitabil. Se finalizează o situație și o să vă puteți apuca de altceva, un proiect care de-abia așteaptă să fie lansat.

Horoscop 17 septembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se anunță bani, pot fi bonuri valorice, compensații, abonament la o sală de sport sau la piscină; sunt niște beneficii care vă pot încuraja să munciți cu spor. E posibil să fie o atenționare în sfera sănătății și, dacă nu vă îngrijiți, or să apară neplăceri.

Horoscop 17 septembrie 2025 – PEȘTI

O serie de lucruri se rezolvă fără prea multă tevatură, în timp ce altele vă dau serioase bătăi de cap și e bine să vă dozați eforturile. Se pare că o să dați dovadă de inspirație și poate vă lansați pe o nouă orbită profesională, cu șanse mari de succes.

Horoscop 17 septembrie 2025 – BERBEC

Se poate să intrați într-un parteneriat care o să vă țină în priză; o să fiți inventivi, or să vă tot vină idei pe parcurs și afacerea se va colora frumos. O persoană hotărâtă vine spre voi cu intenția de a forma un cuplu, c-a avut timp să studieze și să-și facă o părere.

Horoscop 17 septembrie 2025 – TAUR

O să mai lucrați ceva în particular și s-ar putea să fie plătită munca; o să aveți bani ca să vă puteți mișca în weekend. O să aveți un cuvânt de spus la o conferință, o să dați tonul unei afaceri și probabil o să găsiți adepți.

Horoscop 17 septembrie 2025 – GEMENI

E posibil să apară cineva care să se asorteze cu felul vostru de a fi și o să încercați o acomodare; o să vedeți ce compatibilitate există. Vin de undeva niște bani și o să îi cheltuiți cu lejeritate, faceți niște achiziții și vă plimbați.

Horoscop 17 septembrie 2025 – RAC

O să primiți un accept, pot fi și bani; e o recunoaștere a unor merite pe care nu vi le lua nimeni în seamă și o să crească stima de sine. Poate faceți puțină ordine acasă, scoateți obiectele care vă prisosesc, le aruncați sau le mai dați altora și luați altele noi.

Horoscop 17 septembrie 2025 – LEU

Simțiți nevoia unor schimbări și o să scoateți din banii de la saltea să vă luați alt gen de îmbrăcăminte; poate luați și alor voștri ceva mai de actualitate, în trend. Poate bateți palma pentru o colaborare în care o să investiți inspirație și manoperă pentru a face impresie bună.

