Horoscop 15 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care s-ar putea să își ia ceva în plus de muncă, pentru a rezolva cu banii

14-09-2025 | 21:30
neti sandu
Horoscop 15 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. O să imbinăm meticulozitatea cu inspirația ca să iasă ceva mai aproape de ce ne-am propus. Ceva de calitate oricum.  

Neti Sandu

Vibrația zilei este 6 și o să ținem cont de ce își doresc ai noștri, că e nevoie de armonie în familie.

Horoscop 15 septembrie 2025 - FECIOARĂ

O să fie mult de lucru și la serviciu și în particular și-or să se vadă și rezultatele. Vin bani și o să vă puteți depăși limitele.

Se poate să puneți în practică o idee și să vă bucurați de suport din partea altora, o sponsorizare, o relație la momentul potrivit.

Horoscop 15 septembrie 2025 - BALANȚĂ

Întrevedere cu cineva care vrea să vă dea de lucru, în regim de colaborare și o să cântăriți bine de tot situația ca să vedeți dacă e convenabil pentru voi.

horoscop
Horoscop săptămâna 15 - 21 septembrie 2025. Ce aduce Luna Nouă cu eclipsă de Soare în Fecioară pentru zodii

E posibil să apară cineva care să se muleze pe felul vostru de a fi și să construiți o relație trainică, dacă nu aveți partener.

Horoscop 15 septembrie 2025 - SCORPION

Se poate să vă simțiți atrași de un anumit domeniu de studiu și să vă înscrieti, fie și online ca să urmați cursurile.

O să începeți să recuperați banii pe care vi-i datorează unii și alții și o să strângeți un capital cu care să călătoriți, sau să plecați la studii pe undeva.

Horoscop 15 septembrie 2025 - SĂGETĂTOR

Se anunță o perioadă mai bănoasă c-or să apară niște suplimente salariale și bonusuri, găsește conducerea cu ce să vă răsplătească și o să aveți spor la treabă.

O surpriză plăcută din partea cuiva care vă invită la un spectacol, la o ceremonie și o să apreciați gestul.

Horoscop 15 septembrie 2025 - CAPRICORN

O reușită, după lungi încercări, să vă înțelegeți mult mai bine cu partenerul de cuplu și o să ajungeți și la căsătorie, dacă n-ați făcut pasul.

E o perioadă favorabilă studiului și o să faceți progrese în timp record, poate și pentru că vă plac materiile de studiu.

Horoscop 15 septembrie 2025 - VĂRSĂTOR

O să refaceți punțile de comunicare cu prietenii, vă întâlniți mai des, petreceți timp de calitate împreună, mai dați o fugă în weekend pe câte undeva, prin țară pe-afară.

Poate o să-i acordați mai multă atenție acelei persoane care vă face curte și poate iese o relație.

Horoscop 15 septembrie 2025 - PEȘTI

Ați face bine să-i somați pe toți cei care vă datorează bani să vi-i dea ca să vă luați tot ce aveți nevoie pentru casă, pentru școală și multe altele.

Vă scoate la cafea cineva cu care ați format un cuplu, dar s-a luat o pauză de relație și acum se încearcă o reluare a poveștii de iubire.

Horoscop 15 septembrie 2025 - BERBEC

E cineva care vrea un răspuns ferm, din partea voastră, referitor la relația care poate deveni și mai stabilă și vă gândiți serios la viitor.

Încep să se topească asperitățile din relația de cuplu și o să vă faceți mai mult timp pentru ieșirile în doi.

Horoscop 15 septembrie 2025 - TAUR

Poate abia acum o să vă fie răsplătită munca, o să luați bani, vi se propune și un alt contract promițător ca bani și o să dați dovadă de creativitate, o să lucrați frumos.

Familia are nevoie de un plus de atenție, de suport din partea voastră și o să dați o mână de ajutor acolo unde e nevoie.

Horoscop 15 septembrie 2025 - GEMENI

Apare de undeva o finanțare și o să vă puteți continua proiectele, o să vă extindeți și aria de influență și o să vă asigurați o sursă constantă de venit.

O să perfecționați niște acte ca să faceți niște achiziții, să vă înscrieți la vreo școală și o să definiți niște situații.

Horoscop 15 septembrie 2025 - RAC

Se poate să cheltuiți niște bani cu reamenajarea locuinței și să vă pregătiți de un eveniment care va avea loc în weekend.

O să interacționați cu niște colaboratori ca să fixați condițiile contractuale, să se țină cont de preferințele voastre.

Horoscop 15 septembrie 2025 - LEU

O s-aveți parte de surprize, că oamenii țin la voi, vă apreciază și au câte ceva care să v-aducă un plus de bunădispoziție.

Se poate să vă mai luați ceva în plus de lucru și să vă suplimentați veniturile c-au crescut cerințele și la voi acasă și aveți nevoie de bani.

Dată publicare: 14-09-2025 21:30

