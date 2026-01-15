Labubu – cum a devenit această jucărie un fenomen și de ce este preferata copiilor. Cum arată și de unde provine

Aspectul său diferit și povestea din spatele personajului au transformat rapid această figurină într-un adevărat fenomen. Labubu este jucăria care a cucerit copiii din toată lumea. Descoperă cine a creat personajul Labubu, cum arată, de unde provine și de ce a devenit un fenomen al colecționării.

Ce este Labubu

În anii 1980, copiii și adulții erau fascinați de păpușile Cabbage Patch. În anii 1990 a urmat nebunia Beanie Babies. Astăzi, în lumea jucăriilor de colecție, un nou nume a ajuns peste tot: Labubu. Este un mic monstru jucăuș, cu dinți ascuțiți și un zâmbet poznaș, care a reușit să atragă atenția oamenilor din întreaga lume. Deși a fost creat inițial pentru colecționari adulți, Labubu a devenit un adevărat fenomen, chiar și în rândul celor mici.

Dacă petreci puțin timp pe rețelele sociale, este greu să nu dai peste el. Are urechi mari, ochi rotunzi și o expresie care pare mereu pusă pe șotii. Este genul de personaj care iese în evidență imediat, tocmai pentru că nu seamănă cu jucăriile clasice. Este puțin ciudat, dar în același timp foarte simpatic, iar această combinație i-a adus succesul.

Labubu apare chiar și la prezentări de modă, în rândul colecționarilor și chiar prins de genți scumpe purtate de designeri cunoscuți. Ce a pornit ca o jucărie de nișă s-a transformat într-un fenomen global. Popularitatea lui a crescut atât de mult încât, în unele locuri, oamenii au stat la cozi lungi, cu orele, doar ca să prindă un exemplar.

Labubu este, în esență, o jucărie de colecție care reprezintă un mic monstruleț. Are un corp rotund de blăniță, ochi mari, urechi ascuțite și un rânjet larg care scoate în evidență dinții ascuțiți. La prima vedere, poate părea un amestec între un iepuraș, un spiriduș și o creatură fantastică. Tocmai această combinație îl face atât de special. Este drăgălaș, dar are și ceva ușor straniu, fără să îți dea senzația de frică.

Dimensiunile sunt mici, de obicei între 8 și 10 centimetri, perfecte pentru a fi puse pe raft sau purtate ca breloc. Cele mai multe figurine sunt realizate din plastic de calitate, dar există și variante din pluș sau ediții speciale mult mai mari. Indiferent de mărime sau material, Labubu păstrează este mereu același, un mic monstru jucăuș.

Labubu face parte dintr un univers mai mare, numit The Monsters. În această lume există mai multe personaje, fiecare cu personalitatea lui. Pe lângă Labubu, apar și alte creaturi prietenoase, toate desenate în același stil jucăuș și ușor năstrușnic. Fanii nu colecționează doar un personaj, ci întreaga poveste din jurul lor.

Cine a creat jucăria Labubu

Creatorul lui Labubu este Kasing Lung, un artist și ilustrator născut în Hong Kong, în anul 1972. Deși s-a născut în Asia, copilăria și-a petrecut-o în Europa, mai exact în Țările de Jos, studiind basme, povești dar și legendele locale, lucruri care i-au influențat stilul pentru tot restul carierei. Mai târziu, Kasing Lung s-a stabilit în Belgia, unde și-a continuat drumul artistic, notează Global.business.org.

Labubu nu a apărut dintr-o întâmplare. Personajul face parte dintr-un univers mai amplu, creat de Kasing Lung, numit The Monsters. La început, Labubu a existat doar ca personaj de poveste, desenat și imaginat în cărțile ilustrate ale artistului. Abia mai târziu a prins formă fizică și a devenit jucărie.

Primele figurine Labubu au apărut în anul 2015, într-o colaborare cu o mică firmă de design de jucării din Hong Kong. La acel moment, Labubu era cunoscut doar într-un cerc restrâns de pasionați de jucării de designer și art toys. Kasing Lung era deja apreciat pentru stilul său aparte, care îmbină elemente gotice cu personaje sensibile și expresive, iar Labubu reflecta perfect această lume creativă.

Schimbarea majoră a venit câțiva ani mai târziu, în 2019. Atunci, Labubu a intrat într-o nouă etapă, odată cu parteneriatul cu Pop Mart, o companie chineză foarte mare, specializată în jucării de colecție. Pop Mart a preluat producția și distribuția, transformând Labubu dintr-o jucărie de nișă într-un produs cunoscut de publicul larg.

Pop Mart a mizat pe un mod de vânzare care a prins rapid la fani. Figurinele au fost puse în cutii-surpriză și distribuite prin magazine speciale. Fiecare achiziție a devenit o experiență, pentru că nu știai ce se află în cutie. Această strategie a ajutat Labubu să ajungă la tot mai mulți oameni, nu doar la colecționari.

Curiozități despre Labubu

De unde provine Labubu. Originea și inspirația personajului

Labubu s-a născut dintr-un amestec interesant de influențe culturale. Deși creatorul său este din Hong Kong, rădăcinile personajului duc clar spre Europa de Nord. Kasing Lung a crescut cu povești despre spiriduși, troli și ființe magice din basmele nordice, iar aceste imagini l-au urmărit toată viața. Labubu seamănă cu un spiriduș modern, cu trăsături exagerate și expresive, care pare scos dintr-o poveste veche, dar reinterpretată pentru zilele noastre. Practic, este un personaj creat în Asia, dar hrănit din mituri europene. Tocmai această combinație îl face ușor de recunoscut și atractiv pentru oameni din culturi diferite.

Cum a devenit Labubu cunoscut în toată lumea

Popularitatea lui Labubu nu a explodat peste noapte. După lansarea inițială, figurina a crescut încet în Asia, mai ales în China. Momentul decisiv a venit când a început să apară pe rețelele sociale și lângă persoane foarte cunoscute. Imaginile cu Labubu prins de genți sau rucsacuri au devenit virale, iar curiozitatea publicului a crescut rapid. În paralel, Pop Mart a extins distribuția internațională și a lansat serii speciale care au atras comunități noi. Astfel, Labubu a trecut de la o jucărie de colecție la un simbol pop prezent peste tot, din magazine până pe stradă, conform ABC13.com.

De ce este Labubu iubit de copii și adulți

Unul dintre secretele lui Labubu este faptul că se face plăcut de oameni din toate categoriile de vârstă. Copiii văd în el un monstru prietenos, cu o față haios de ciudată, bun pentru joacă și imaginație. Adulții, în schimb, sunt atrași de designul neobișnuit și de povestea din spatele personajului. Labubu nu este perfect și tocmai asta îl face simpatic. Are colți, urechi mari și o expresie șireată, dar nu sperie.

Sume uriașe câștigate cu ajutorul Labubu

Succesul uriaș a adus cu el și situații surprinzătoare. Unele ediții Labubu s-au vândut la prețuri foarte mari, devenind piese de colecție extrem de căutate. Un exemplu notabil este o figurină Labubu gigant (aprox. 1,2 metri înălțime, de culoare verde-mentă) care a fost vândută la prima licitație oficială Labubu în Beijing pentru incredibila sumă de 170.000 de dolari în iunie 2025.

Au apărut colaborări cu branduri cunoscute, muzee și universuri din cultura pop, iar figurina a ajuns inclusiv subiect de parodie în seriale celebre. În același timp, popularitatea a dus și la apariția multor copii false, semn clar că fenomenul a depășit granițele normale ale unei jucării. Situația a devenit atât de serioasă încât Pop Mart a dat în judecată vânzători de falsuri, deschizând chiar și un proces împotriva unui lanț de magazine din California care comercializa copii Labubu fără licenț În unele țări, Labubu a fost privit chiar ca un talisman norocos.

De ce se colecționează

Unul dintre principalele motive pentru care oamenii colecționează Labubu este sistemul cutiilor surpriză. Nu știi ce figurină primești până nu deschizi ambalajul. Fiecare deschidere devine un mic moment de adrenalină. Mulți cumpără mai multe cutii, sperând să găsească varianta dorită sau una rară. Edițiile limitate și seriile disponibile doar pentru o perioadă scurtă îi determină pe fani să nu amâne cumpărarea. Teama că ai putea rata o piesă importantă din colecție îi face pe mulți să acționeze rapid.

Colecționarii Labubu nu sunt singuri. În jurul jucăriei s-a format o comunitate activă, prezentă pe rețele sociale, forumuri și platforme video. Oamenii discută despre noile lansări, fac schimb de figurine și postează imagini cu colecțiile lor. De asemenea, pentru unii colecționari, Labubu este și o investiție. Unele figurine își cresc valoarea foarte mult după ce nu mai sunt disponibile în magazine. Astfel, a apărut o piață secundară activă, unde prețurile pot ajunge de zeci de ori mai mari decât cele inițiale. Unii cumpără figurinele pentru plăcerea personală, alții le păstrează sigilate cu gândul la o eventuală revânzare.

