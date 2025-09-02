Horoscop chinezesc septembrie 2025. Ce aduce nou Luna Cocoșului. Previziuni complete pentru toate zodiile

Cristina Groza a vorbit la emisiunea Vorbeste Lumea de la Pro TV, despre zodiacul chinezesc și despre ce aduce nou Luna Cocoșului pentru fiecare zodie.

Deja a început să se simtă energia lunii septembrie, sau mai exact, a lunii Cocoșului de Lemn. Deși nu am intrat încă oficial în această energie – acest lucru se va întâmpla abia din 7 septembrie – schimbările încep să fie vizibile. Până atunci suntem încă în energia Maimuței, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere energetic, ne aflăm încă în luna august.

Totuși, influența lunii septembrie devine din ce în ce mai prezentă. Am început deja să observăm tendințe de negociere, iar acesta va fi și specificul lunii: negocieri, discuții în culise, o atmosferă mai calmă decât cea din luna care se încheie.

August a fost o lună tensionată, plină de orgolii și demonstrații de forță. În septembrie, jocurile de putere se vor muta din planul vizibil în cel ascuns. Ne putem aștepta la schimbări și surprize, atât pe plan personal, cât și la nivel geopolitic – poate chiar la evenimente majore, cum ar fi lovituri de stat sau răsturnări de situație neașteptate.

În general, însă, luna septembrie aduce o energie mai bună. Luna anterioară a fost blocată; am simțit cu toții că orice inițiativă se lovea de obstacole, ca și cum am fi avut „frâna de mână trasă”. Începând cu 7 septembrie, multe dintre aceste blocaje se vor debloca, iar lucrurile vor începe să se miște cu mai multă ușurință.

Energia lunii septembrie este una a petrecerilor, a iubirii și a socializării. Oamenii vor fi mai relaxați, iar atmosfera generală va fi mai veselă. Practic, trecem de la vibrația de vacanță la cea de distracție, ceea ce se potrivește perfect.

Acum, să trecem la previziunile pentru fiecare zodie, menționând că acestea sunt generale și țin cont de anul nașterii.

Șobolan

(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Nativii acestei zodii vor fi pasionali și plini de energie în luna septembrie. Inima lor va fi „în flăcări”, dar trebuie să fie atenți la sănătate, deoarece pot fi mai sensibili la viroze și alergii sezoniere.

Bivol

(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Pentru Bivoli, luna poate fi foarte bună, dar succesul depinde de capacitatea lor de a colabora. Pot câștiga mult, dar există și riscul unor pierderi; totul este o chestiune de echilibru.

Este ca în legea a treia a lui Newton: ca să avansezi, trebuie să lași ceva în urmă. Undeva pierzi, altundeva câștigi. Dacă înveți să accepți pierderile, înveți și să câștigi. În primul rând, Bivolii trebuie să învețe să colaboreze, pentru că urmează o lună a colaborărilor.

Tigru

(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Tigrii vin din vacanță fără prea mult chef de muncă. Sunt pasionali, temperamentali, comunicativi și uneori conflictuali. În această lună, energia îi îndeamnă să se liniștească, pentru că impulsivitatea le poate crea probleme cu superiorii sau cu autoritățile. Dacă nu sunt atenți, riscă sancțiuni. Sfatul lunii: respiră adânc și temperează-ți pasiunea.

Iepure

(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Iepurii vor avea o lună mai interesantă, fiind printre cei mai afectați de energia acestei perioade. Se simt bulversați și forțați să renunțe la procrastinare. Este timpul să acționeze. Mulți se vor gândi la renovări, dar atenție: nu deranjați zona de sud-est a casei, unde se află guvernatorul anului, Șarpele. În această zonă nu batem cuie, nu folosim bormașina și nu facem zgomot. Pentru orientare corectă, folosiți busola tradițională, nu aplicațiile de telefon.

Dragon

(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Dacă Iepurii au „Zmeura de Aur”, Dragonii primesc „Oscarul” lunii. Pentru ei urmează o perioadă excelentă, plină de socializare. Carisma lor este la cote maxime. Cei singuri au șansa să înceapă o poveste de dragoste, iar cei în cuplu ar trebui să iasă mai des la cină sau la evenimente romantice. Este o lună foarte bună pentru relații.

Șarpe

(1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Șarpele poate avea o lună bună dacă își controlează furia. Toate frustrările și emoțiile negative se somatizează în zona ficatului. Atenție la excese, inclusiv la consumul de alcool. Chiar dacă au simțit nedreptăți în ultima perioadă, trebuie să se liniștească și să nu își întoarcă furia împotriva propriei persoane. Dacă reușesc acest lucru, luna poate fi foarte bună pentru ei.

Cal

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Calul s-ar putea să simtă lipsa aprecierii, atât acasă, cât și la serviciu. Are nevoie de recunoaștere și validare pentru eforturile depuse, altfel poate apărea frustrarea. Este important să nu caute validarea cu orice preț, ci să își amintească valoarea personală.”

Dacă nu are cine să-i spună, să-și spună singur, în oglindă. Aceste lucruri funcționează și îl auto-conving. Probabil că și noi ar trebui să lucrăm, câteodată, la aceste aspecte și pentru el, în mod particular. Ar trebui să fie mai atent la acte, pentru că, dacă până acum nu le-a așezat în ordine, luna aceasta poate avea probleme. Poate apărea un control surpriză care nu îi va prinde bine. În plus, poate să pună în partea de sud a casei, într-o vază de sticlă cu apă, trei sau patru bambuși. Acest lucru este valabil pentru toți, dacă nu ați făcut-o deja. Poate ajuta la reducerea problemelor juridice sau legale.

Capră

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Cei născuți în an de Capră – trebuie să se întoarcă la școală sau să urmeze un curs. Este o energie academică puternică pentru voi. Puteți avea rezultate foarte bune dacă începeți un curs sau doriți să învățați ceva nou luna aceasta. Veți acumula și asimila informația foarte ușor, veți fi foarte inspirați. Dacă vreți să scrieți o carte, acum este momentul. Este o perioadă creativă, iar inspirația vine din plin. Pentru unii, această energie creativă se poate manifesta și prin dorința de a avea un copil, mai ales în următorii doi ani.

Maimuță

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Nativii vor avea o lună foarte bună. Deși încă nu s-a terminat luna, trebuie să fie atenți să nu iasă din ea prea șifonați. Totuși, luna va fi plină de strălucire, carisma lor va fi la maxim și trebuie să fie prezenți în societate. În același timp, primesc și un impuls în zona studiilor. Sfatul este: mai întâi munca, apoi distracția. Dacă se pun serios pe carte în luna septembrie, spre final vor avea parte și de seri romantice sau momente plăcute.

Cocoș

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Deși este luna lor, nu trebuie să se înfoaie prea mult în pene. Chiar dacă, de obicei, Cocoșii sunt considerați cei mai rafinați și agili dintre cele 12 animale, acum trebuie să-și ascundă spiritul ironic. Energia ironiei poate aduce conflicte, așa că trebuie să fie mai ponderați. Nu este luna lor să strălucească; luna septembrie favorizează alte zodii, precum Maimuța, Șobolanul și Dragonul.

Câine

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Pentru cei născuți în acest semn, septembrie aduce ajutor din partea unui prieten neașteptat, poate chiar din partea cuiva căruia i-au făcut un bine în trecut. Se confirmă proverbul „Prietenul la nevoie se cunoaște”.

Mistreț (Porc)

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

Acești nativi au un an agitat, dar și plin de potențial. Luna septembrie nu este cea mai bună pentru ei; vor întâmpina obstacole și vor simți că trag din greu. Totuși, cu mobilizare și perseverență, lucrurile se pot îmbunătăți. Este important să nu se plângă, pentru că fiecare dintre noi trecem, la un moment dat, prin ani mai dificili.

Chiar și în perioadele mai puțin favorabile, informația corectă ne ajută să transformăm provocările în oportunități. Nu există bine absolut sau rău absolut; depinde cum gestionăm situațiile și cât de pregătiți suntem să acționăm.

