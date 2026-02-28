În Israel, oamenii s-au adăpostit imediat în buncăre, în timp ce în țările în care există baze americane, precum Emiratele Arabe Unite ori Qatar, au fost sfătuiți să rămână în case. O româncă din Dubai a fost martoră la exploziile provocate de iranieni chiar în zona turistică.

Aceste scene, cu un incendiu care a izbucnit chiar în fața unui hotel, au fost surprinse de o româncă stabilită în Dubai. Femeia povestește că s-a speriat îngrozitor când au început bombardamentele iraniene.

Alina, româncă stabilită în Dubai: „Eram pe plajă, stăteam ca să ne relaxăm și au fost trei explozii în fața ochilor noștri. N-am văzut în viața mea așa ceva, am văzut cum a explodat sus de pe cer. Toată lumea a început să fugă, să țipe copii, a fost șocant, efectiv mi s-a oprit sufletul în mine.”

Qatar: alerte și avertizări pentru locuitori

Și în Qatar au sunat alertele pe telefon încă de dimineață, iar oamenii au fost avertizați să nu iasă din case.

Oana Breazu, româncă stabilită în Qatar: „Am auzit bombardamente într-adevăr, noi stăm undeva mai departe de zona unde este baza militară americană, dar am putut auzi bombardamentele, cred că în decurs de două ore. Ne-au spus să stăm în casă și să fim precauți.”

Iar în Israel, ai noștri s-au adăpostit imediat în buncăre.

Român stabilit în Tel Aviv: „Dimineața cred că a fost a patra alarmă. Cel puțin cea de dimineață, prima de la ora 8, a fost că a început războiul. Suntem instruiți să coborâm în buncăr. Este stare de alertă. Până pe 2 martie nu funcționează nicio instituție publică, nu este transport în comun, avioanele sunt blocate, aeroportul închis.”

Românii, pregătiți pentru situații de criză

Românii care stau aici au învățat să fie în permanență pregătiți pentru situații de criză și știu cum să reacționeze dacă sună sirenele.

Oamenii au voie să iasă din adăpost doar atunci când sunt informați că nu mai există niciun pericol afară.