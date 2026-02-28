"Având în vedere situaţia actuală din Iran, am convocat o reuniune extraordinară a colegiului de securitate pentru luni", a anunţat şefa Comisiei Europene pe reţelele de socializare.

Statele Unite și Israelul au atacat sâmbătă Iranul. Operațiuni militare majore sunt în curs de desfășurare - a spus-o președintele Trump, care a făcut apel pentru răsturnarea regimului de la Teheran.

A fost bombardat inclusiv sediul liderului suprem, iar Israelul evaluează informațiile potrivit cărora ayatollahul Khamenei ar fi fost ucis. Dar televiziunea iraniană de stat transmite că acesta urmează să vorbească în curând. Iranienii au răspuns cu valuri de rachete asupra unor baze și obiective militare americane din regiunea Golfului.

Explozie și distrugeri în mai multe orașe

Numeroase explozii au zguduit capitala Iranului, Teheran, dar și orașele Isfahan, Qom, Karaj și Kermanshah. Potrivit unor oficiali de la Washington, armata americană a lansat bombardamentele atât de pe mare, cu rachete de croazieră Tomahawk, cât și din aer.

Președintele Statelor Unite și oficialii israelieni au prezentat operațiunea militară ca fiind menită să neutralizeze amenințările la adresa securității, cu referire la rachetele balistice, dar și la potențialele capacități nucleare ale Iranului. Armata israeliană susține că sute de ținte militare iraniene au fost deja lovite.

Dar atât Donald Trump, cât și Benjamin Netanyahu transmit un mesaj clar – doresc schimbarea regimului de la Teheran.