Altele, deși au decolat, nu au mai aterizat la destinație și, în final, au făcut cale întoarsă. Mai multe companii aeriene au anunțat suspendarea zborurilor programate în următoarele zile.

Pe aeroportul din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate din lume, toate zborurile au fost anulate. Printre sutele de pasageri români blocați acolo se află și jurnalistul PRO TV Alex Donovici.

Alex Donovici, jurnalist PRO TV: „Am încercat să găsim cât mai repede o alternativă de a părăsi Dubaiul. Am găsit o cursă Emirates spre Istanbul, din fericire am prins ultimele 6 bilete, ne-am grăbit să ne facem bagajele și am plecat spre aeroport. Din nefericire, când am ajuns pe aeroport, ne-a oprit cineva din personalul aeroportului și ne-a spus că toate cursele au fost anulate. Că nu se mai poate pleca din Dubai.”

Tudor Anescu, pasager: „Am ratat plecarea din seara asta, am încercat să plecăm oriunde și am găsit o cursă spre Istanbul, dar și asta s-a anulat. Suntem la un hotel, sperăm că totul să se termine cu bine.”

Spațiul aerian al Iranului, complet închis

O hartă în timp real a zborurilor arată că nimeni nu mai tranzitează spațiul aerian al Iranului. O aeronava care decolase din Doha spre București a fost întoarsă din drum. Conform unui anunț oficial, cel puțin până mâine dimineața nu mai pleacă niciun avion din Qatar.

Daniel Stătescu, pasager: „S-au auzit câteva explozii în depărtare, nimic în zona noastră, probabil în zona bazelor militare. Zborul nostru a fost anulat, iar compania aeriană ne ține la curent cu evoluția situației.”

47 de pelerini români au rămas blocați pentru moment în Israel.

Părintele Constantin Popovici, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului: „Din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului se află un grup de pelerini. Ei, în momentul de față, sunt cazați la hotelul la care au fost cazați pe toată perioada.”

Două curse aeriene care au plecat din București cu destinația Dubai au fost rerutate. Israel, Emiratele Arabe Unite și Qatar și-au închis spațiul aerian pentru zborurile civile.

Șase companii aeriene, printre care și TAROM, și-au anulat zborurile în zonă.

Reporter: „Unde trebuia să ajungeți?”

Pasager: „În Auckland, în Noua Zeelandă, cu escală în Doha. Eram deja în aeronavă, pe punctul de a pleca, moment în care am fost anunțați că se amână decolarea cu 20 de minute, urmând ca următorul anunț din partea căpitanului să fie că de fapt vom coborî din aeronavă.”

Pasager: „Nu m-a anunțat nimeni, eu am aflat de pe internet că zborul a fost întârziat. Am venit mai târziu în aeroport și am primit mesaj că s-a anulat. Mi-au zis că s-a închis spațiul aerian și nu se știe când se va deschide.”

Pasager: „Ne-au zis că nu mai există nicio legătură cu Doha, i-am întrebat dacă ne fac ei o legătură, au zis că n-au cum. Ni se anulează biletele, ni se anulează tot și trebuie să ne întoarcem acasă.”

Estimări oficiale și măsuri de sprijin pentru pasageri

Teo Postelnicu, purtător de cuvânt CNAB: „Estimarea este că sunt pasageri afectați în jur de 1.500, poate mai mulți. Cu toate acestea, companiile aeriene și autoritățile s-au mobilizat și nu sunt probleme. Oamenilor li se oferă opțiuni alternative, bilet, cazare.”

Compania TAROM a suspendat zborurile către și dinspre Tel Aviv cel puțin până pe 3 martie 2026, inclusiv. Iar Wizzair și Lufthansa până pe 7 martie.