O femeie din Iași a scăpat ca prin minune, după ce a fost lovită pe trotuar de o mașină scăpată de sub control

Stiri Diverse
21-09-2025 | 12:39
×
Codul embed a fost copiat

O femeie de 51 de ani din Iași a scăpat ca prin minune, după ce a fost lovită de o mașină pe trotuar.

autor
Elena Bejinaru

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

O cameră de supraveghere a surprins cum șoferul de 41 de ani pierde controlul vehiculului și se oprește aproape de un gard.

Femeia, care a scăpat la limită, a ajuns la spital pentru îngrijiri. Avariat a fost și un alt autoturism.

Șoferii au fost verificați cu etilotestul, rezultatele fiind zero. Polițiștii au deschis, acum, un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Citește și
accident
Un motociclist a murit la Timișoara, după ce un șofer a virat fără să se asigure. Impactul a fost extrem de puternic

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, masina, femeie,

Dată publicare: 21-09-2025 12:39

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Un congolez beat a intrat cu mașina într-un refugiu de tramvai și un gard. Camerele de supraveghere au surprins accidentul
Stiri actuale
Un congolez beat a intrat cu mașina într-un refugiu de tramvai și un gard. Camerele de supraveghere au surprins accidentul

Grav accident în această dimineață pe Șoseaua Chitilei din Capitală. O cameră de supraveghere a surprins cum un cetățean congolez, băut, a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un stâlp.

Un motociclist a murit la Timișoara, după ce un șofer a virat fără să se asigure. Impactul a fost extrem de puternic
Stiri Diverse
Un motociclist a murit la Timișoara, după ce un șofer a virat fără să se asigure. Impactul a fost extrem de puternic

Un motociclist de 35 de ani și-a pierdut viața într-un accident produs pe o stradă din Timișoara. Bărbatul circula regulamentar, când a fost lovit de o mașină. Șoferul a virat stânga de pe drumul principal fără să se asigure.

Au apărut noi detalii despre Toto Dumitrescu. A mai fost suspectat într-un alt dosar că a condus drogat
Stiri Justitie
Au apărut noi detalii despre Toto Dumitrescu. A mai fost suspectat într-un alt dosar că a condus drogat

Ies la iveală, noi detalii despre Toto Dumitrescu, arestat preventiv în urmă cu două zile, pentru că a plecat de la locul unui accident soldat cu rănirea unei șoferițe de 23 de ani.

Recomandări
Regatul Unit și Portugalia anunță, astăzi, recunoaşterea statului Palestina, în ciuda presiunilor SUA. Netanyahu se revoltă
Stiri externe
Regatul Unit și Portugalia anunță, astăzi, recunoaşterea statului Palestina, în ciuda presiunilor SUA. Netanyahu se revoltă

Regatul Unit şi Portugalia vor recunoaşte oficial duminică statul Palestina, în pofida presiunilor puternice din partea Statelor Unite şi a Israelului, înainte de sosirea şefilor de stat la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP.

Zelenski a impus sancțiuni candidaților pro-ruși la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cine sunt cei vizați
Stiri externe
Zelenski a impus sancțiuni candidaților pro-ruși la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cine sunt cei vizați

Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancţiuni împotriva politicienilor pro-ruşi din ţara vecină, informează dpa.

Protest violent împotriva imigrației în Țările de Jos. Mii de manifestanți s-au ciocnit cu forțele de ordine
Stiri externe
Protest violent împotriva imigrației în Țările de Jos. Mii de manifestanți s-au ciocnit cu forțele de ordine

Violențe și haos, sâmbătă, la o demonstrație organizată de extrema dreaptă din Olanda, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile generale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Septembrie 2025

02:02:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 3

23:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28