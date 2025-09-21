O femeie din Iași a scăpat ca prin minune, după ce a fost lovită pe trotuar de o mașină scăpată de sub control

O femeie de 51 de ani din Iași a scăpat ca prin minune, după ce a fost lovită de o mașină pe trotuar.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

O cameră de supraveghere a surprins cum șoferul de 41 de ani pierde controlul vehiculului și se oprește aproape de un gard.

Femeia, care a scăpat la limită, a ajuns la spital pentru îngrijiri. Avariat a fost și un alt autoturism.

Șoferii au fost verificați cu etilotestul, rezultatele fiind zero. Polițiștii au deschis, acum, un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

