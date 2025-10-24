Hainele vechi rămân în dulap. Vasluienii, tot mai chibzuiți cu donațiile de articole vestimentare

24-10-2025 | 13:24
haine de toamna
Vasluienii nu mai donează hainele vechi așa cum o făceau în trecut. Cantitatea de obiecte vestimentare adunată la punctele de colectare din oraș a scăzut, semn că oamenii sunt mai chibzuiți și preferă să poarte ce au în șifonier.

Cătălina Vieru

În medie, aproximativ 1,7 tone de articole vestimentare au fost colectate, lunar, la punctele amplasate de autorități în mai multe zone din Vaslui.

Mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut, constată autoritățile.

În 2024, s-au strâns câte două tone de haine, în fiecare lună. Primarul municipiului Vaslui, Lucian Braniște, a anunțat că vor fi montate încă cinci containere pentru articole textile, pe lângă cele deja existente, pentru a încuraja participarea locuitorilor la acest demers ecologic.

Românii aruncă tone de haine, dar reciclăm de șase ori mai puțin decât vest-europenii. Unde ajung hainele vechi

„O parte dintre articolele colectate sunt curățate și donate familiilor cu venituri mici. În 2024, 150 de familii au primit haine prin acest program. Restul articolelor, care nu mai pot fi folosite, sunt neutralizate”, a declarat Braniște.

În scurt timp, sistemul de colectare a hainelor va demara și în alte orașe din județ: la Bârlad, containerele se află în curțile bisericilor, iar la Huși urmează să fie achiziționate cinci astfel de echipamente.

Primarii din mediul rural caută soluții pentru a introduce și acolo colectarea deșeurilor textile.

