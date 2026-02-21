Bărbat: „Cred că niște trandafiri.”

Bărbat: „Aș prefera zambile.”

Cu gândul la doamnele din viața lor, bărbații au început deja să-și facă bugetul pentru 1 și 8 martie.

Flori se vor găsi pentru toate gusturile și buzunarele. În aceste sere din Alba Iulia se muncește deja de zor.

Și un tânăr din Rădești scoate la vânzare câteva mii de ghivece cu flori, pe care le-a îngrijit timp de 4 luni.

Dragoș Delean – producător flori: „Sperăm să avem o vânzare bună, fiecare client are preferințele lui. Florile ajung în piețe și în florării noi colaborăm cu florăriile, cu piețarii.”

Domnii pot răsufla ușurați, pentru că prețurile nu vor crește, chiar dacă gerul din această iarnă le-a făcut probleme producătorilor.

Dragoș Delean – producător flori: „Așa iarnă nu am prins de 15 ani în zona noastră și asta înseamnă un cost mai mare la căldură. Cheltuielile au crescut undeva un 35-40%.”

Alexandru Alexie – producător de flori: „Anul acesta a fost un pic atipic față de ce ne-a obișnuit ultimii 10 ani. Cel puțin la noi la producători, la mine, mențin prețurile de anii trecuți.”

După ce florile de primăvară sunt vândute, locul lor este luat de mușcate și gladiole.