Iar până duminică dimineață, în aceste zone apar precipitații abundente, care se transformă, treptat, în ninsori. Se formează polei, va fi viscol și se mai pot depune 20 de centimetri de zăpadă.

Acum să vedem ce se întâmplă pe continent. Ziua de sâmbătă aduce vreme frumoasă și cer mai mult senin în Peninsula Iberică și în Italia; înnorări și precipitații - în rest: ploi în regiunile vestice, ninsori în nord și precipitații sub toate formele în sud-est și pe partea central-estică. Temperaturile scad în sud-est, dar se mai încălzește în vest, în sud-vest, în centru și în nord.

Vremea în România

În România, la noapte precipitațiile cuprind majoritatea regiunilor. În Banat, în Crișana și pe litoral o să plouă, la munte și în Moldova o să ningă, iar în rest precipitațiile se vor transforma, treptat, în ninsori. În sud și în sud-est se formează polei și tot pe-acolo vântul viscolește ninsoarea cu viteze de 70 de km/h. În nordul Moldovei și în estul Transilvaniei se lasă gerul, iar minimele ajung la minus 12 grade. Cele mai mari valori, de 4 grade, se ating în Banat și în Crișana.

Sâmbătă temperaturile scad peste tot, iar în ținuturile sudice și în cele estice vremea devine deosebit de rece. Vor fi minus 4 ... minus 5 grade în est și în nord-est și 6 grade pe partea vestică. Cerul rămâne acoperit, iar în vest continuă să plouă. În celelalte zone o să ningă, mai abundent în sud-est. Pe aici stratul de zăpadă crește cu vreo 20 de centimetri. Vântul are intensificări în sudul Moldovei, în Dobrogea, de asemenea, în centrul și în estul Munteniei, pe unde va fi viscol.

Vremea în București

În București, noaptea ne aduce mai întâi ploaie și lapoviță, apoi - ninsoare. Vântul suflă cu 65 de km/h, iar asta înseamnă viscol și vizibilitate scăzută. Minima ajunge la -3 grade. Sâmbătă se răcește și avem cel mult -2 grade la amiază. Continuă să ningă, se mai pot depune 15 centimetri de zăpadă, iar vântul rămâne insistent.

Vremea la munte

Și la munte scad temperaturile, iar dimineața și noaptea se lasă gerul la altitudini mari. Ninsorile apar în majoritatea masivelor și vor fi mai abundente în Carpații de Curbură, pe unde mai pot aduce 10...15 centimetri de zăpadă.