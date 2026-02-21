Zborurile nu sunt anulate, însă pot înregistra întârzieri din cauza vizibilităţii reduse şi a operaţiunilor de degivrare.

„Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol”, transmite compania.

Ninsoarea afectează programul zborurilor

Nu se înregistrează curse anulate. Zborurile pot avea, însă, întârzieri generate de vizibilitatea redusă şi de operaţiunile de degivrare a aeronavelor, pe care companiile aeriene le efectuează după îmbarcarea pasagerilor.

„Se intervine permanent cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor şi căilor de rulare a avioanelor”, precizează Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice zborurile

În ultimele zile, echipajele pentru operaţiuni de iarnă ale Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti au acţionat non-stop şi au deszăpezit 1,7 milioane de metri pătraţi ai suprafeţelor operaţionale (piste, căi de rulare a aeronavelor, platforme de îmbarcare/debarcare a pasagerilor etc), transportând cantitatea record de peste 130.000 de tone de zăpadă, asigurând desfăşurarea zborurilor în absolută siguranţă pentru pasageri, pe ambele aeroporturi ale Capitalei, afirmă reprezentanţii companiei.

„Recomandăm pasagerilor să îşi ia toate măsurile pentru a se prezenta la timp la aeroport şi să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informaţii referitoare la propriile zboruri”, este mesajul transmis de CNAB celor care urmează să călătorească cu avionul.