Potrivit Infotrafic, DN21A și DN3 sunt închise, iar pe Autostrada Soarelui se merge cu dificultate pe sensul spre litoral.

Drumuri importante sunt închise

După ora 1:00, autoritățile au decis să închidă circulația pe DN21A din cauză că vizibilitatea a scăzut sub 10 metri. Aceeași măsură a fost luată temporar și pentru DN3, între localitatea Islaz din județul Ilfov și Călărași.

Drumarii au intervenit toată noaptea și pe DN2, în județul Buzău, pentru a ține circulația deschisă. Asta pentru că zăpada continua să fie adusă de pe câmp de vântul puternic.

Pe parcursul nopții, autoritățile au luat decizia să impună restricții de circulație pe mai multe drumuri. Așa cum s-a întâmplat pe DN2C, între Costești, județul Buzău, și Slobozia, dar și pe DN21.

Utilajele de deszăpezire au intervenit pe toate drumurile din sud-estul României, aflate sub cod galben. Inclusiv pe A0, A2 și A3. Pe Autostrada Soarelui, între București și Lehliu Gară, s-a circulat cu dificultate din cauza vizibilității reduse.