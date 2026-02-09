Dr. Jared Cooney Horvath, fost profesor devenit neurocercetător, a dezvăluit că generația născută între 1997 și începutul anilor 2010 a fost afectată cognitiv de dependența excesivă de tehnologia digitală în școli, relatează Daily Mail.

De când se țin evidențe privind dezvoltarea cognitivă, începând cu sfârșitul anilor 1800, Generația Z este oficial primul grup care a obținut scoruri mai mici decât generația anterioară, înregistrând scăderi ale atenției, memoriei, abilităților de citire și matematică, capacității de rezolvare a problemelor și ale coeficientului de inteligență (IQ).

Horvath a declarat în fața Comisiei pentru Comerț, Știință și Transporturi a Senatului SUA că inteligența Generației Z a scăzut, deși adolescenții și tinerii adulți din această generație petrec mai mult timp la școală decât copiii din secolul XX.

Cauza, susține Horvath, este direct legată de creșterea cantității de învățare realizată prin ceea ce el numește „tehnologie educațională” (EdTech), care include computerele și tabletele.

Neurocercetătorul a explicat că această generație a rămas în urmă, deoarece creierul uman nu a fost niciodată conceput să învețe din clipuri scurte online sau din citirea unor fraze sumare care comprimă cărți întregi și idei complexe.

„Mai mult de jumătate din timpul în care un adolescent este treaz este petrecut privind un ecran”, a declarat Horvath pentru New York Post.

„Oamenii sunt programați biologic să învețe de la alți oameni și prin studiu profund, nu răsfoind ecrane cu rezumate sub formă de puncte.”

Horvath și alți experți care au vorbit în fața Congresului au explicat că oamenii au evoluat pentru a învăța cel mai bine prin interacțiune umană reală, față în față cu profesorii și colegii, nu de pe ecrane.

El a adăugat că ecranele perturbă procesele biologice naturale care construiesc înțelegerea profundă, memoria și capacitatea de concentrare.

Nu este vorba despre o implementare deficitară, lipsa instruirii sau nevoia unor aplicații mai bune în școli.

Tehnologia, incompatibilă cu modul în care creierul funcționează

Oamenii de știință au spus că tehnologia în sine este incompatibilă cu modul natural în care creierul nostru funcționează, se dezvoltă și reține informații.

Horvath, director al LME Global, o organizație care distribuie cercetări despre creier și comportament către companii și școli, a afirmat că datele arată clar că abilitățile cognitive au început să stagneze și chiar să scadă în jurul anului 2010.

Expertul le-a spus senatorilor că școlile, în general, nu s-au schimbat semnificativ în acel an și că biologia umană evoluează prea lent pentru a fi cauza acestui declin.

„Răspunsul pare să fie instrumentele pe care le folosim în școli pentru a stimula învățarea”, le-a spus Horvath parlamentarilor, pe 15 ianuarie.

„Dacă te uiți la date, odată ce țările adoptă pe scară largă tehnologia digitală în școli, performanța scade semnificativ.”

El a adăugat că SUA nu este singura țară afectată de declinul cognitiv digital, menționând că cercetările sale au acoperit 80 de țări și au arătat o tendință pe șase decenii de rezultate educaționale tot mai slabe, pe măsură ce tot mai multă tehnologie a intrat în sălile de clasă.

Mai mult, copiii care folosesc computerele timp de doar cinci ore pe zi, exclusiv pentru activități școlare, au obținut scoruri vizibil mai mici decât cei care folosesc rar sau deloc tehnologia la școală.

În SUA, datele furnizate de Evaluarea Națională a Progresului Educațional (NAEP) au arătat că, atunci când statele au introdus programe extinse de tip „un dispozitiv pentru fiecare elev”, rezultatele școlare au stagnat sau au scăzut rapid.

Deși secole de date au arătat că Generația Z a deviat de la traiectoria dezvoltării umane constante, Horvath a susținut că mulți adolescenți și tineri adulți nu sunt conștienți de dificultățile lor și sunt, de fapt, mândri de presupusa lor inteligență.

„Cei mai mulți dintre acești tineri sunt prea încrezători în cât de inteligenți cred că sunt. Cu cât oamenii se cred mai inteligenți, cu atât sunt, de fapt, mai puțin inteligenți”, a declarat el pentru New York Post.

El a remarcat că Generația Z a devenit atât de obișnuită să consume informații în afara școlii prin fraze scurte, care distrag atenția, și clipuri video de pe platforme precum TikTok, încât multe școli au cedat și predau acum în același mod.

„Ce fac copiii pe computere? Răsfoiesc. Așa că, în loc să decidem ce vrem ca elevii noștri să facă și să adaptăm educația la acest scop, redefinim educația pentru a se potrivi mai bine instrumentului. Asta nu este progres, este capitulare”, a avertizat Horvath.

Recomandările experților în educație

Experții în educație prezenți la audierea din ianuarie au recomandat amânarea momentului în care copiii primesc smartphone-uri, revenirea la telefoane simple pentru copiii mici, atunci când este necesar, și adoptarea unor măsuri naționale pentru a normaliza limitarea tehnologiei în școli.

Grupul a numit problema care afectează Generația Z o „urgență societală” și a cerut legislatorilor federali să ia în considerare modele precum interdicțiile privind EdTech aplicate în țările scandinave.