Floarea de liliac: ghid complet despre acest arbust parfumat al primăverii

Liliacul (Syringa) este unul dintre cei mai iubiți arbuști ornamentali de primăvară, admirat pentru florile sale delicate și parfumul intens care umple aerul în lunile aprilie și mai.

Disponibil într-o varietate de culori – de la mov și violet, până la alb și roz pal – liliacul este o alegere ideală pentru grădini, parcuri sau spații verzi.

Tot ce trebuie să știi despre liliac: floarea care aduce primăvara

Liliacul (Syringa vulgaris) este unul dintre cele mai îndrăgite simboluri ale primăverii. Cu un parfum dulce și intens, acest arbust ornamental face parte din familia Oleaceae, alături de măslin și iasomie, și își are originea în sud-estul Europei.

De fapt, liliacul impresionează nu doar prin miros, ci și prin aspect. Poate ajunge la înălțimi de 2–5 metri, uneori chiar și până la 7 metri, având o coroană bogată și frunze verzi, în formă de inimă. Florile, adunate în ciorchini denși, încântă privirea în nuanțe de mov-liliachiu, violet, alb, roz sau galben pal.

Totul începe în aprilie sau mai, când liliacul înflorește și transformă grădinile într-un spectacol vizual și olfactiv. Florile rămân aproximativ 2–3 săptămâni pe ramuri, dar în zonele mai răcoroase pot rezista chiar și 4–6 săptămâni.

Pentru a-și arăta toată splendoarea, liliacul are nevoie de soare, cel puțin șase ore pe zi, și preferă iernile reci, esențiale pentru o înflorire spectaculoasă. Este o plantă rustică, ușor de îngrijit: se udă mai des în primii ani, se fertilizează primăvara și se tunde după ce florile se scutură.

Interesant e că liliacul poate trăi și peste 100 de ani, devenind tot mai frumos odată cu trecerea timpului. În tradiția populară, o floare de liliac cu cinci petale este considerată un talisman norocos. Iar în România, Pădurea de liliac de la Ponoarele, județul Mehedinți, oferă în fiecare mai un spectacol de poveste, unic în țară.

Descrierea plantei

Liliacul comun este un arbust foios care, primăvara, transformă grădinile într-o explozie de parfum și culoare. Formează tufe bogate, cu ramuri numeroase, lemnoase, ce pornesc chiar de la baza plantei. Scoarța tulpinilor tinere este netedă și brun-cenușie, dar odată cu trecerea anilor devine crăpată și mai aspră la atingere.

Frunzele, căzătoare toamna, au o formă ovoidal-cordată, adică seamănă cu o inimă ușor alungită. Sunt de un verde închis intens, netede și lungi de până la 10–12 cm, dispuse opus pe ramuri, în perechi, conform Landscapeplants.oregonstates.org.

Partea cu adevărat spectaculoasă o reprezintă florile. Mici, tubulare, cu patru petale unite ca o stea, ele sunt grupate în panicule mari de 10–20 cm. De fapt, la maturitate, liliacul se umple de ciorchini bogați, plini de flori mov, violet, roz, albe sau crem. Unele varietăți de grădină, cu flori „bătute”, par și mai impresionante prin volumul inflorescențelor.

După ce florile se ofilesc, apar fructe mici, uscate, fără valoare decorativă. De aceea, florile trecute se îndepărtează pentru a păstra aspectul proaspăt al plantei.

Liliacul crește rapid în primii ani și poate fi modelat fie ca arbust bogat, fie ca un copăcel cu trunchi scurt. Are tendința să producă drajoni de la rădăcină, care pot fi tăiați sau replantați. Această plantă rustică poate trăi și peste 100 de ani, înfrumusețând an de an grădinile cu parfumul său inconfundabil.

Expunerea la lumină

Dacă vrei ca liliacul tău să înflorească din plin, cheia stă în lumină. De fapt, cu cât primește mai mult soare direct, cu atât va fi mai bogat în flori. Ideal este ca arbustul să beneficieze de cel puțin 5–6 ore de soare pe zi, preferabil în prima parte a zilei, când razele sunt mai blânde.

Lumina ajută la dezvoltarea sănătoasă a bobocilor și stimulează o înflorire spectaculoasă. Dacă liliacul este plantat într-o zonă cu umbră parțială, va supraviețui, însă creșterea va fi mai lentă, iar florile mai puține. Tocmai de aceea, este recomandat să alegi pentru el un loc deschis, ferit de umbra clădirilor sau a altor copaci înalți.

Deși iubește soarele, liliacul poate suferi în zilele foarte fierbinți de vară, mai ales dacă nu are suficientă apă la rădăcină. Așa că, în perioadele de caniculă, este bine să îi asiguri un minim de umiditate pentru a evita stresul hidric.

Un alt aspect important: iernile reci nu doar că nu-i fac rău, ci sunt chiar benefice. Temperaturile joase din sezonul rece ajută la formarea mugurilor de floare pentru primăvara următoare.

Shutterstock

Când înflorește liliacul și ce culori minunate poate avea

Liliacul este unul dintre vestitorii clasici ai primăverii. În zonele de câmpie sau în sudul țării, tufele încep să înflorească de la mijlocul lunii aprilie, în timp ce în zonele mai nordice sau deluroase spectacolul floral se întinde spre începutul lunii mai. În general, în preajma Paștelui și a zilei de 1 Mai, grădinile sunt deja pline de ciorchini parfumați.

Durata înfloririi variază în funcție de vreme: într-o primăvară răcoroasă, florile de liliac pot rezista până la 3–4 săptămâni, însă dacă temperaturile cresc brusc, perioada de splendoare se poate reduce la doar 1–2 săptămâni. În medie, ne bucurăm de parfumul lor timp de aproximativ două săptămâni.

Culorile liliacului sunt la fel de variate ca și frumusețea sa. Nuanța clasică este mov-liliachiu, însă există varietăți care uimesc prin violet intens, alb imaculat, roz sau chiar galben pal. Unele soiuri, precum ‘Sensation’, au flori bicolore, cu margini albe, creând un efect vizual spectaculos.

Parfumul este poate cea mai apreciată trăsătură a liliacului, dulce, floral, intens, capabil să umple grădina sau casa. Aroma se simte și mai puternic în zilele înflorite, scrie Mortonarb.org.com.

Cum se îngrijește corect liliacul pentru o înflorire de vis

Liliacul este adesea privit drept una dintre cele mai prietenoase plante de grădină. Odată plantat într-un loc potrivit, nu are nevoie de îngrijiri complicate, dar dacă vrei să te bucuri an de an de ciorchini bogați de flori parfumate, sunt câteva reguli de care merită să ții cont.

În primul rând, udarea este esențială în primii ani de viață. După plantare, liliacul trebuie udat regulat, chiar și cu cuburi de gheață, astfel încât solul să rămână reavăn, dar fără să băltească. În perioadele secetoase, o udare de 2–3 ori pe săptămână ajută rădăcinile tinere să se prindă bine. După ce planta se stabilizează și începe să crească viguros, va deveni mult mai tolerantă la secetă. În verile toride, însă, dacă solul este foarte uscat, este recomandat să-i oferi suplimentar apă, evitând pe cât posibil stagnarea apei la rădăcină, care îi poate cauza putrezirea.

Cât despre fertilizare, liliacul nu este o plantă pretențioasă. Crește frumos chiar și fără fertilizări anuale, mai ales dacă pământul este bogat în nutrienți. Totuși, un mic ajutor primăvara, sub forma unui strat de compost bine descompus sau a unui îngrășământ echilibrat cu eliberare lentă, îi va stimula dezvoltarea. Atenție mare: evită îngrășămintele prea bogate în azot, care încurajează frunzele în detrimentul florilor. O formulă cu mai mult fosfor și potasiu va ajuta planta să înflorească mai spectaculos.

Mulcirea este un alt truc simplu, dar extrem de util. Un strat de paie, frunze tocate sau scoarță mărunțită, aplicat la baza plantei, ajută la păstrarea umidității și la protejarea rădăcinilor de extremele de temperatură. Este important să nu lipsești mulciul chiar de tulpină, lasă un mic spațiu liber pentru a preveni apariția bolilor.

Un capitol esențial în îngrijirea liliacului este tăierea corectă. Momentul ideal pentru toaletare este imediat după înflorire. Mulți fac greșeala să taie liliacul toamna sau iarna, fără să știe că astfel îndepărtează mugurii formați pentru anul următor. Imediat după ce florile s-au trecut, poți tunde ciorchinii ofiliți și eventual câteva ramuri bătrâne sau crescute haotic. O tufă aerisită, cu ramuri sănătoase, înseamnă o plantă mai puternică și o înflorire mai bogată.

Interesant e că liliacul suportă fără probleme și tăieri mai drastice, de întinerire. Dacă observi că tufa a devenit prea deasă și înflorește tot mai puțin, poți scurta tulpinile aproape de sol (30–50 cm). În 2–3 ani, planta își va regenera coroana și va reveni la gloria de altădată.

În privința dăunătorilor și bolilor, liliacul stă bine. Din când în când, pot apărea afide, mai ales pe lăstarii tineri. Acestea se pot îndepărta simplu, cu un jet puternic de apă sau cu un insecticid blând. O altă problemă minoră este făinarea – o ciupercă ce lasă un strat albicios pe frunze spre sfârșitul verii. De obicei, nu afectează grav planta și dispare de la sine odată cu venirea toamnei. Întreținerea unei bune circulații a aerului printre ramuri ajută mult la prevenirea acestei probleme.

Cum și când se plantează liliacul

Dacă vrei să aduci farmecul primăverii în grădina ta, liliacul este alegerea perfectă. Totul începe însă cu plantarea corectă. Momentul ideal pentru plantarea liliacului este toamna, în lunile octombrie–noiembrie, când solul este încă cald, iar rădăcinile au timp să înceapă să se prindă înainte de venirea înghețului. Precipitațiile de peste iarnă și primăvară vor ajuta noua plantă să crească viguros. Alternativ, liliacul se poate planta și primăvara devreme, între februarie și aprilie, imediat ce solul s-a dezghețat și poate fi lucrat.

Un pas important este alegerea locului potrivit. Liliacul iubește soarele, așa că trebuie plantat într-un spațiu deschis, luminos, departe de umbra clădirilor sau a copacilor înalți. De asemenea, are nevoie de suficient loc să se dezvolte, cel puțin 2–3 metri în toate direcțiile. Nu uita să verifici și drenajul: un sol în care apa băltește poate duce la putrezirea rădăcinilor.

Pentru plantare, sapă o groapă de două ori mai lată decât balotul de rădăcini și suficient de adâncă încât rădăcinile să stea lejer. Dacă pământul este greu, argilos sau sărac, îmbunătățește-l cu compost, turbă sau pământ de frunze. Pe fundul gropii, poți adăuga și un strat de compost bine descompus.

Când așezi planta în groapă, ai grijă ca gâtul rădăcinii să rămână la nivelul solului. Umple groapa cu pământ, tasând ușor pentru a elimina aerul dintre rădăcini, și apoi udă abundent. Mulcirea bazei cu un strat de paie, scoarță sau frunze tocate va ajuta la păstrarea umidității și la protejarea rădăcinilor.

Dacă plantezi mai mulți liliaci, lasă o distanță de 2,5–3 metri între ei pentru o circulație bună a aerului și pentru a preveni apariția bolilor, cum ar fi făinarea.

În primele luni, liliacul are nevoie de udări regulate, mai ales în perioadele secetoase. Dacă l-ai plantat primăvara, este posibil ca în primul an să nu înflorească spectaculos – își va concentra energia pe formarea unui sistem radicular puternic. Din al doilea an, vei vedea o diferență considerabilă în numărul și bogăția florilor.

Un lucru interesant este că liliacul poate fi crescut și în ghivece sau jardiniere, dacă spațiul este limitat. În acest caz, alege soiuri pitice, folosește un recipient mare, cu diametrul de cel puțin 40–50 cm, și asigură-i un substrat fertil, bine drenat. Va avea nevoie de udări mai frecvente și de fertilizare regulată, dar, în rest, principiile de îngrijire rămân aceleași.

