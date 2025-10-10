Eliminarea vizelor pentru China a dus la o creștere semnificativă a numărului de turiști români. Cât costă o vacanță

Stiri Turism
10-10-2025 | 19:40
Eliminarea vizelor pentru românii care vor să viziteze China a generat un boom de turiști.

autor
Bianca Ghiță

Agențiile de resort i-au tentat pe oameni cu multe oferte și circuite la prețuri acceptabile, iar astfel numărul călătorilor a crescut cu aproape 80 de procente față de anul trecut.

Această creștere a dus la discuții pentru o rută directă și curse de două ori pe săptămână. Un zbor către China, cu escală, durează cel puțin 12 ore. Zgârie-norii din Beijing și Shanghai, Drumul Mătăsii sau Xinjiang – o regiune cu peisaje montane, lacuri albastre și tradiții multiculturale – pe toate le pot vedea turiștii îndrăgostiți de Asia și tradițiile ei.

Potrivit Centrului Cultural Chinez, în primele șapte luni ale anului 2025, 36.000 de români au ajuns deja în China – o creștere de 78% față de aceeași perioadă a anului trecut. 50% dintre aceștia au fost turiști. Motiv pentru care și agențiile au diversificat oferta pentru această destinație.

Grațiela Zavașchi, director agenție de turism: „Avem un circuit foarte solicitat, care ajunge și pe fluviul Yunti, se face o croazieră acolo. Se merge la Marele Zid, la Armata de Teracotă, la Orașul Interzis, unde este foarte dificil de obținut bilete. Mai avem o variantă mai nou introdusă care merge la renumiții munți Avatar, sunt aceia de unde s-a inspirat creatorul munților din filmul Avatar.”

O vacanță în China, care include zbor, cazare și mese pentru 7 zile, pornește de la 2.000 – 2.500 de euro. Sunt însă destui cei care preferă să plece pe cont propriu.

Pe de altă parte, în prima jumătate a anului 2025, 21.000 de turiști din China au venit la noi în țară – cel mai mare număr de vizitatori din Asia. S-au plimbat pe străzile din Centrul Vechi al Capitalei, au vizitat Castelul Bran, Castelul Peleș sau Sighișoara. Au stat, în medie, 2-3 nopți în România și au descoperit cultura și gastronomia noastră.

Alin Burcea, președintele ANAT: „Sunt țări vest-europene care nu cer vize pentru chinezi și noi trebuie să pledăm pentru asta, pentru că avem mare nevoie, la partea de incoming, de turiștii chinezi. Pot să spun că România ocupă un binemeritat ultim loc la incoming, asta e realitatea.”

În momentul de față, un zbor către China, cu escală, durează cel puțin 12 ore. Autoritățile poartă însă discuții pentru o rută directă și curse de două ori pe săptămână. Automat, ambele părți pot spera că numărul vizitatorilor va crește.

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, China, calatorii,

Dată publicare: 10-10-2025 19:38

