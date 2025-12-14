Festival dedicat prăjiturilor de Crăciun, în Dubrovnik. Fondurile obținute de vânzări merg către copiii sărmani

Mai sunt exact 10 zile până în Ajunul Crăciunului, dar atmosfera de sărbătoare a cuprins deja întreg globul. De exemplu, în centrul vechi din orașul croat Dubrovnik, turiștii și localnicii s-au înghesuit la un festival dedicat prăjiturilor de Crăciun.

Totul, pentru o cauză nobilă.

Turiștii și localnicii au venit în număr mare în Centrul Vechi din Dubrovnik ca să guste diferitele prăjituri.

Târgul este organizat de o asociație, iar toate fondurile obținute din vânzarea dulciurilor merg către copiii sărmani.

Organizatorii spun că asemenea evenimente aduc bucuria sărbătorilor în inimile celor care au nevoie.

Anita Setka, secretar general al asociației „Two Stairs", care ajută copiii cu nevoi speciale: „Ne place să spunem că avem „nevoi” pe tot parcursul anului, dar acesta este un moment special, un timp al dăruirii, un timp al iubirii, când toată lumea devine mai sensibilă la nevoile copiilor. Dacă nu ar exista astfel de evenimente de Crăciun, cred că oamenii nu s-ar aduna la fel de mult și nici familiile nu s-ar reuni. Toate la un loc... noi numim această perioadă „vremea iubirii”.”

„Petrecerea prăjiturilor" din Dubrovnik este renumită pentru bunătățile tradiționale dalmate, alături de multe alte dulciuri cu diverse arome.

Tonka Matana, locuitoare din Dubrovnik: „Este foarte frumos, mai ales prin acest aspect umanitar. Este întotdeauna plăcut să vezi copiii fericiți, cântând, alături de prăjituri. Este o zi minunată, așa că toate se leagă perfect."

Paul Migea, turist român: „Cred că se potrivește perfect cu atmosfera sărbătorilor, pentru că orașul în sine este unul turistic, dar totul ține de inițiativa oamenilor. Abia acum am aflat că este un eveniment caritabil și sunt foarte bucuros că am avut ocazia să contribui și eu."

Asociația de turism din Dubrovnik a asigurat atmosfera cu muzică croată și artiști care au animat piața din centrul orașului.

