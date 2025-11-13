Un român a fost arestat după ce a încercat să-i dea foc soției într-o parcare din Milano. Momentul, surprins de camere

Stiri externe
13-11-2025 | 08:14
Un român în vârstă de 46 de ani a fost arestat în Italia, la Milano, după ce a încercat să-și incendieze soția într-o parcare.

Știrile PRO TV

Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Potrivit poliției italiene, individul montase pe mașina femeii un dispozitiv de urmărire prin GPS.

A așteptat-o în parcare, iar când aceasta s-a apropiat i-a aruncat benzină în față. Femeia a reușit totuși să intre în mașină, înainte ca bărbatul să-i dea foc, și a sunat la 112.

Potrivit anchetatorilor, femeia era supusă de mai mule luni violențelor, din partea soțului, pe care l-a reclamat la poliție încă din luna iunie.

Momentul în care un tren plin cu pasageri sare de pe șine în Buenos Aires. Cel puțin 19 persoane au fost rănite

Sursa: Pro TV

