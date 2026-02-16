Obținută din mere atent selecționate și procesate prin tehnologii moderne, această alternativă la făina clasică aduce beneficii funcționale importante, de la susținerea digestiei până la îmbunătățirea valorii nutritive a produselor de panificație și patiserie.

Făină de mere este un nou ingredient din industrie ce a fost prezentat la un târg de profil din Italia. Complet naturală și fără adaosuri, aceasta se folosește în patiserie, cofetărie, brutărie și în aluatul pentru paste.

Naturală, nutritivă, sustenabilă și extrem de versatilă – sunt atributele care definesc unul dintre cele mai interesante produse inovatoare prezentate în cadrul SIGEP, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate sectoarelor de cofetărie, patiserie, gelaterie și panificație, organizat anual la Rimini, Italia.

Făina Nuvela, lansată de VOG Products, companie cu o experiență de peste 60 de ani în procesarea fructelor, a fost adusă în prim-plan alături de aplicații concrete în produse finite, precum grisine și fursecuri, demonstrând potențialul său în rețetele din panificație și patiserie.

Ce este făina de mere

Nuvela este o făină de mere obținută exclusiv din mere cultivate de familii de pomicultori locali. Produsul este realizat printr-un proces brevetat care elimină semințele și codițele, valorificând doar părțile cele mai bogate în nutrienți. Rezultatul: o făină naturală, cu 60% conținut de fibre, fără gluten și fără aditivi.

Într-un context în care consumatorii caută ingrediente curate („clean label”), soluții fără gluten și produse cu beneficii funcționale, făina de măr devine o alternativă strategică pentru producătorii din sectorul alimentar, scrie fruitbookmagazine.it.

Beneficii nutriționale: conținut ridicat de fibre și antioxidanți

Datorită conținutului ridicat de fibre alimentare, nuvela contribuie la susținerea senzației de sațietate, menținerea nivelurilor normale de colesterol și la echilibrarea glicemiei.

În plus, făina de măr conține vitamine, săruri minerale și antioxidanți naturali, inclusiv polifenoli. Zahărul natural prezent în materie primă reduce necesitatea utilizării îndulcitorilor rafinați, contribuind la formularea unor produse finale mai sănătoase.

Fiind în mod natural fără gluten, nuvela reprezintă o opțiune inovatoare pentru produsele destinate persoanelor cu boală celiacă sau celor care adoptă un stil de viață gluten-free.

Versatilitate în panificație

Unul dintre principalele avantaje ale făinii de măr este versatilitatea sa tehnologică. Aceasta poate fi utilizată în pâine și produse de panificație artizanală, biscuiți și grisine, paste, prăjituri și deserturi, dar și în specialități din patiserie.

Prin profilul său aromatic ușor fructat, nuvela adaugă valoare senzorială produselor finite, fără a compromite structura sau funcționalitatea rețetei.

Calitatea materiei prime este garantată de lanțul integrat al VOG Products, care utilizează exclusiv mere locale cultivate în condiții stricte de agricultură integrată și ecologică. Fiecare varietate este crescută în zona optimă, beneficiind de controale riguroase pe tot parcursul lanțului de producție.

Aproximativ 6.000 de familii de pomicultori, 2 organizații de producători, 17 cooperative și peste 50 de piețe internaționale susțin infrastructura unei companii fondate în 1967 și recunoscută ca lider în procesarea fructelor.

Ce gust are făina de mere

Făina de mere are un gust subtil dulce și ușor fructat, apropiat de aroma naturală a merelor din care este obținută, dar nu la fel de intens ca fructul proaspăt. Această dulceață provine din zaharurile naturale ale merelor și nu din adaosuri artificiale, astfel încât în preparate făina conferă o tentă delicată de măr fără a domina celelalte arome.

În general, gustul este descris ca plăcut și ușor fructat, ceea ce o diferențiază de făinurile clasice (de cereale), care au un profil neutru sau mai „pământos.”

Aceste caracteristici fac ca făina de mere să fie potrivită pentru atât pentru rețete dulci (ex. biscuiți, brioșe) cât și pentru a adăuga un plus de aromă și naturalete în diverse produse de panificație sau patiserie.

Ce avantaje are făina de mere față de făina clasică

Unul dintre principalele sale avantaje este conținutul ridicat de fibre. Merele sunt o sursă naturală de fibre solubile, în special pectină, cunoscută pentru rolul său în susținerea digestiei și în menținerea senzației de sațietate pentru o perioadă mai lungă de timp. Un aport adecvat de fibre este asociat cu echilibrarea nivelului glicemiei și cu menținerea colesterolului în limite normale, aspecte esențiale pentru sănătatea metabolică.

În mod natural, făina de mere nu conține gluten, ceea ce o transformă într-o opțiune potrivită pentru persoanele cu boală celiacă sau pentru cei care aleg o dietă fără gluten. Spre deosebire de făina de grâu rafinată, aceasta păstrează și o parte dintre compușii bioactivi ai fructului, inclusiv polifenoli și flavonoide cu rol antioxidant, contribuind astfel la protecția celulară împotriva stresului oxidativ.

Un alt element distinctiv este gustul. Făina de mere are o aromă ușor dulce și fructată, provenită exclusiv din zaharurile naturale ale merelor. În rețete, acest profil aromatic poate reduce cantitatea de zahăr adăugat, oferind în același timp un plus de savoare produselor de panificație sau deserturilor.

Comparativ cu făina albă de grâu, făina de mere poate avea un aport caloric și un conținut de carbohidrați diferit, în funcție de procesul de obținere, dar avantajul major rămâne densitatea nutrițională mai mare, în special prin aportul de fibre și antioxidanți.