Autobuzul plecase de la școala Hancock Middle din comunitatea Kiln, Mississippi, miercuri, când șoferița, Leah Taylor, a suferit o criză de astm și și-a pierdut cunoștința, relatează The Guardian.

Elevii au intervenit imediat. Jackson Casnave, în vârstă de 12 ani, elev în clasa a șasea, a apucat volanul după ce a observat că autobuzul începea să șerpuiască pe drum. „Nu am avut timp să-mi procesez emoțiile”, a declarat Casnave pentru Associated Press. „Am vrut doar să mă asigur că nimeni nu este rănit.”

Cum au procedat micuții eroi

Un alt elev de clasa a șasea, Darrius Clark, a încercat să ajute apăsând frâna în timp ce autobuzul prindea viteză. „Apoi ea a leșinat din nou și autobuzul a început să se miște înainte, crescând viteza. Nu știam că are frâne pneumatice – când am apăsat frâna, aproape că m-a aruncat prin parbriz”, a spus Clark.

Cei doi elevi au reușit să încetinească autobuzul, să-l direcționeze spre zona mediană și să-l oprească. Sora lui Clark, Kayleigh, în vârstă de 13 ani, a sunat la 911 și a spus că abia îl auzea pe operator din cauza țipetelor celorlalți elevi. „Mi-a fost frică”, și-a amintit ea. „Dar în același timp trebuia să ajut.”

O altă elevă, Destiny Cornelius, de 15 ani, a încercat să acorde ajutor și a observat că Taylor ținea un nebulizator. Cornelius l-a folosit pentru a o ajuta pe șoferiță. McKenzy Finch, în vârstă de 13 ani, i-a susținut capul lui Taylor și a răspuns la telefonul acesteia, informând districtul școlar despre cele întâmplate.

Echipajele de intervenție au ajuns rapid și i-au acordat ajutor lui Taylor, care a declarat ulterior că și-a revenit complet după incident. Elevii au fost felicitați pentru acțiunile lor în cadrul unei adunări școlare vineri.

„Sunt foarte mândră de ei”, a spus Taylor. „Nu mi-aș putea dori alți elevi decât pe cei din autobuzul meu. Îi iubesc pe fiecare în parte. O să-mi amintesc mereu cum mi-au salvat viața.”