Conform președintelui regional al Cataloniei, Salvador Illa, competențele lingvistice vor fi necesare pentru reînnoirea permiselor de ședere, iar lipsa cunoștințelor de catalană ar putea duce la retragerea acestora.

Deși noii veniți nu vor trebui să dovedească cunoașterea limbii la acordarea inițială a rezidenței, li se va cere să demonstreze că știu catalană în termen de un an dacă doresc să rămână. Illa a subliniat că limba catalană, una dintre cele trei limbi oficiale ale regiunii, este esențială pentru integrare, descriind-o drept „practică” și „un semn de respect”. Anunțul vine în contextul în care Spania implementează un program mai amplu de regularizare a imigranților, susținut de premierul Pedro Sánchez, intrat în vigoare în această săptămână, scrie Express.

Pentru a sprijini noile reguli, guvernul regional intenționează să extindă cursurile gratuite de limbă. Vor fi create încă 50.000 de locuri, ajungându-se la un total de 150.000 pentru anul academic următor.

Delegatul Guvernului Spaniei în Catalonia, Carlos Prieto, a susținut măsura, numind cunoașterea limbii „un factor important în evaluările privind integrarea socio-profesională”.

9 milioane de persoane vorbesc limba

Rămâne neclar dacă regula, care în prezent nu se aplică cetățenilor spanioli, va fi extinsă pentru a include și spaniola și araneza – celelalte două limbi oficiale ale regiunii. Catalana este o limbă romanică occidentală distinctă, nu un dialect al spaniolei, și este vorbită de peste nouă milioane de persoane în Catalonia, Insulele Baleare, Valencia (unde este numită valenciană), Andorra, părți din Aragon, sudul Franței și Alghero, în Italia. Este singura limbă oficială din Andorra.

Majoritatea locuitorilor din Catalonia sunt bilingvi, vorbind atât catalana, cât și spaniola. Limba catalană este utilizată ca principală limbă de predare în școli, ceea ce asigură un nivel ridicat de competență încă de la vârste fragede.

Folosirea limbii catalane a fost interzisă în timpul dictaturii lui Francisco Franco (1939–1975). După revenirea la democrație, la sfârșitul anilor 1970, catalana a fost revitalizată și normalizată, recăpătând statut oficial și o prezență importantă în mass-media și în viața publică.

Barcelona este capitala și cel mai mare oraș al comunității autonome Catalonia. Orașul are aproximativ 1,6–1,7 milioane de locuitori, iar zona sa metropolitană extinsă numără circa 5,5–5,7 milioane de persoane.