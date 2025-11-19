Faimoasa toaletă din aur de 18 carate creată de Maurizio Cattelan a fost vândută pentru 12,1 milioane de dolari

Un vas de toaletă din aur a fost vândut pentru 12,1 milioane de dolari (9,3 milioane de lire sterline) la licitație, după ce prima sa versiune a fost furată de la Palatul Blenheim în 2019.

Lucrarea, creată de artistul italian Maurizio Cattelan, este o toaletă complet funcțională, realizată din peste 101,2 kg de aur masiv de 18 carate, potrivit BBC.

A doua versiune, scoasă la licitație la New York

Prima versiune a fost instalată inițial într-o toaletă publică din muzeul Guggenheim din New York, în 2016, dar a revenit în atenție trei ani mai târziu, când o bandă de hoți a furat-o din palatul din Oxfordshire.

Ulterior, a ieșit la iveală existența unei a doua toalete din aur, care a fost scoasă la vânzare la casa de licitații Sotheby’s din New York, marți. Toaleta de 101 kg a primit o singură ofertă.

Casa de licitații a precizat că, într-o premieră mondială, prețul de pornire avea să fie stabilit în funcție de valoarea exactă a greutății sale în aur, aproximativ 10 milioane de dolari (7,6 milioane de lire sterline).

S-a anunțat că cumpărătorul este un brand american celebru.

Lucrarea a obținut al doilea cel mai mare preț pentru o piesă semnată de Cattelan vândută la licitație. Sculptura sa reprezentându-l pe Hitler îngenuncheat s-a vândut cu 17,2 milioane de dolari (11,9 milioane de lire sterline) în 2016.

