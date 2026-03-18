Scandal internațional privind melodia României de la Eurovision. Ce spune TVR despre piesa „Choke Me”

Titlul piesei artistei române Alexandra Căpitănescu este menit să fie o metaforă, a declarat TVR miercuri pentru DPA. Televiziunea a precizat că este dedicată libertăţii artistice, valorilor Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) şi spiritului Concursului Muzical Eurovision, care promovează "diversitatea, incluziunea, dialogul între culturi şi exprimarea autentică prin muzică".

EBU nu a comentat pe acest subiect.

TVR a declarat că semnificaţia piesei va fi explicată public chiar de artistă "în timpul punerii în scenă a spectacolului" de la Viena.

"Conceptul artistic al spectacolului scenic este conceput special pentru a evidenţia natura metaforică a mesajului şi pentru a exclude orice interpretare literală a versurilor", a scris TVR.

Melodia a atras numeroase critici, inclusiv din Marea Britanie, care introduce o lege care interzice deţinerea şi publicarea de materiale pornografice care prezintă strangulare sau sufocare.

Versurile includ fraze precum: "Iubeşte-mă, fă-mi plămânii să explodeze" şi "Născută ca tu să mă ţii sub control, vreau să mă sufoci" sau "Tot ce am nevoie este dragostea ta, vreau să mă sufoce".

Căpitănescu a declarat la începutul lunii martie că versurile nu ar trebui interpretate ad literam, argumentând că arta nu ar trebui să fie supusă cenzurii atâta timp cât nimeni nu este rănit.

Melodia este departe de a fi prima înscriere la Eurovision care stârneşte controverse, aminteşte DPA. Anul trecut, BBC a depus o plângere cu privire la piesa malteză "Kant", cuvântul maltez pentru cântec care sună similar cu o expresie vulgară engleză pentru organele genitale feminine.