Echinocțiul de toamnă 2025: Data exactă, semnificația astronomică și tradițiile care trebuie respectate astăzi

Echinocțiul de toamnă 2025 are loc astăzi, 22 septembrie, la ora 21:19, marcând oficial începutul sezonului rece în emisfera nordică.

Acest fenomen astronomic reprezintă unul dintre cele mai importante repere ale anului, momentul în care ziua și noaptea ating o durată aproape egală, semnalând tranziția de la vară la toamnă.

Ce este echinocțiul de toamnă și când are loc în 2025

Echinocțiul de toamnă este fenomenul astronomic care se produce când Soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. În 2025, acest moment precis va avea loc pe luni, 22 septembrie, la ora 18:19 UTC (ora 21:19 în România, conform fusului orar EEST).

Denumirea provine din limba latină, de la cuvintele "aequus" (egal) și "nox" (noapte), subliniind caracteristica principală a fenomenului: egalitatea dintre lumină și întuneric. Totuși, această egalitate nu este perfectă din cauza refracției atmosferice, care face ca ziua să rămână ușor mai lungă decât noaptea.

Din punct de vedere astronomic, echinocțiul nu durează o zi întreagă, ci reprezintă un moment precis calculat în funcție de mișcarea Pământului în jurul Soarelui. Este clipa când longitudinea astronomică a Soarelui atinge valoarea de 180°, iar Soarele răsare exact la est și apune exact la vest.

Diferența dintre echinocțiul de primăvară și cel de toamnă

Cele două echinocții ale anului se deosebesc prin direcția în care Soarele traversează ecuatorul ceresc:

Echinocțiul de primăvară (20-21 martie) marchează trecerea Soarelui de la sud la nord, aducând în emisfera nordică începutul primăverii cu zile tot mai lungi și temperaturi în creștere.

Echinocțiul de toamnă (22-23 septembrie) se produce invers - Soarele trece de la nord spre sud, anunțând în emisfera nordică începutul toamnei, cu zile mai scurte și temperaturi în scădere.

La latitudinile României, în timpul echinocțiului de toamnă, Soarele culminează la amiază la o înălțime medie de 45°, reprezentând jumătatea distanței unghiulare dintre zenit și orizont, potrivit astro-urseanu.ro.

Semnificația astronomică și fenomenele naturale asociate

Echinocțiul de toamnă marchează momentul în care linia terminatorului - granița dintre zi și noapte - trece perpendicular pe ecuatorul Pământului. Ambele emisfere primesc aceeași cantitate de lumină, subliniind echilibrul și simetria acestui moment astronomic.

După echinocțiul de toamnă, ziua devine progresiv mai scurtă, iar noaptea mai lungă, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie 2025. În această perioadă, observatorii cerului pot surprinde fenomene rare, cum ar fi lumina zodiacală - o strălucire difuză în formă de piramidă, vizibilă înainte de răsărit sau după apus, cauzată de lumina solară reflectată de particulele de praf cosmic.

Egalitatea reală dintre zi și noapte, denumită "equilux", are loc de fapt la câteva zile după echinocțiu, datorită efectelor atmosferice.

Tradiții și superstiții legate de echinocțiul de toamnă

Echinocțiul de toamnă este privit în multe culturi ca un moment de echilibru între lumină și întuneric, fiind asociat cu numeroase tradiții:

Tradițiile celtice conectează echinocțiul cu sărbătoarea Mabon, o perioadă de mulțumire și echilibru. Oamenii ridică altare decorate cu fructe și legume de toamnă și împart mere ca simbol al recoltelor bogate.

În Japonia, echinocțiul este marcat prin sărbătoarea Ohigan, dedicată comemorării strămoșilor. Familiile vizitează mormintele celor dragi, le curăță și aduc flori, demonstrând respect și continuitate între generații.

China și Vietnam celebrează în această perioadă Festivalul Lunii (Mid-Autumn Festival), când familiile se reunesc pentru a savura prăjituri speciale numite "mooncakes" și pentru a contempla Luna plină.

În comunitățile latino-americane, echinocțiul este văzut ca o ocazie de recunoștință față de natură, familiile ridicând altare în cinstea strămoșilor și a zeiței Pământului, Pachamama.

Cum să sărbătorești echinocțiul de toamnă în 2025

Și astăzi, multe persoane aleg să marcheze echinocțiul prin ritualuri simbolice:

Altarul de toamnă : Decorează un spațiu cu fructe, legume, lumânări și flori pentru a exprima recunoștință pentru roadele naturii

Comemorarea strămoșilor : Vizitează mormintele, curăță locurile și așează flori sau lumânări

Ritualuri de eliberare: Arde obiecte vechi sau bilețele cu lucruri pe care nu le mai dorești, marcând tranziția cu o atitudine de curățare interioară

Diferența dintre echinocțiu și solstițiu

Este important să distingem între aceste două fenomene astronomice:

Echinocțiile (martie și septembrie) marchează momentele când ziua și noaptea sunt aproape egale, indicând începutul primăverii și toamnei astronomice.

Solstițiile (iunie și decembrie) apar când Pământul este cel mai înclinat spre sau departe de Soare, aducând cea mai lungă, respectiv cea mai scurtă zi a anului.

Dacă echinocțiile reprezintă armonia dintre zi și noapte, solstițiile simbolizează extremele luminii și întunericului.

Contextul istoric și cultural în România

Calendarul popular românesc păstrează în zona echinocțiului de toamnă amintirea unui străvechi început de an, marcat de ciclurile naturii. La 8 septembrie, sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului (Sfânta Maria Mică) marchează sfârșitul verii și începutul toamnei, când vremea se răcește și începe migrația păsărilor.

Variabilitatea datei echinocțiului

Fenomenul nu se produce la aceeași dată în fiecare an, deoarece anul calendaristic nu este egal cu cel tropic. Din 1582, când a fost alcătuit calendarul gregorian, echinocțiul de toamnă s-a produs în zilele de 21, 22, 23 sau 24 septembrie, cel mai des la 22 sau 23 septembrie.

În 2024, echinocțiul de toamnă a avut loc pe 22 septembrie la ora 15:44, iar în 2026 va avea loc pe 23 septembrie la ora 03:05.

Trecerea la ora de iarnă în România

În legătură cu schimbările sezoniere, România va trece la ora de iarnă pe 26 octombrie 2025, în ultima duminică din octombrie, când ceasurile se vor da înapoi cu o oră, de la 4:00 la 3:00.

Echinocțiul de toamnă 2025 reprezintă astfel un moment de echilibru și reflecție, marcând începutul oficial al toamnei astronomice și invitându-ne să observăm ciclurile naturii care guvernează viața pe Pământ.

