Sfânta Maria Mică – ce se sărbătorește pe 8 septembrie. Care e diferența dintre Sf. Maria Mică și Mare și de ce se fac urări

Pe 8 septembrie, calendarul ortodox marchează sărbătoarea Sfintei Maria Mică, un moment important în tradiția religioasă românească. Această zi are semnificații aparte față de Sfânta Maria Mare, fiind însoțită de obiceiuri, urări și ritualuri.

În fiecare an, pe 8 septembrie, Biserica Ortodoxă sărbătorește Nașterea Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută popular ca Sfânta Maria Mică.

Este un moment de bucurie pentru credincioși, dar și o zi cu o semnificație aparte în calendarul creștin. Spre deosebire de Sfânta Maria Mare, care marchează Adormirea Maicii Domnului pe 15 august, sărbătoarea din septembrie amintește de venirea pe lume a celei care avea să devină mama Mântuitorului. Află ce semnificație are această zi, care este diferența față de Sfânta Maria Mare, cine își serbează onomastica și ce tradiții se respectă.

Ce reprezintă sărbătoarea Sfânta Maria Mică (8 septembrie)

În fiecare an, pe 8 septembrie, creștinii ortodocși și catolici sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută popular ca Sfânta Maria Mică. Este o sărbătoare de mare însemnătate, pentru că marchează venirea pe lume a celei care urma să devină mama Mântuitorului.

Sfânta Maria Mică este una dintre cele mai vechi sărbători dedicate Maicii Domnului și una dintre puținele din calendar care marchează nașterea unui sfânt. În general, sfinții sunt pomeniți la moarte, dar pentru Fecioara Maria Biserica a rânduit o excepție: atât nașterea, cât și adormirea ei sunt cinstite în mod solemn, conform Crestinortodox.ro.

Ziua de 8 septembrie este privită ca o sărbătoare a bucuriei și a speranței. În biserici se țin slujbe speciale, se cântă imnuri dedicate Maicii Domnului și se aprind lumânări pentru sănătatea familiei. În unele zone, oamenii duc la biserică fructe de toamnă, mere, pere, prune, struguri, pe care le împart celor săraci sau le dau de pomană pentru sufletele celor adormiți.

În tradiția populară, sărbătoarea marchează și un moment de trecere în natură: sfârșitul verii și începutul toamnei. Recoltele sunt adunate, iar gospodarii se pregătesc de sezonul rece. Astfel, sărbătoarea îmbină semnificația religioasă cu obiceiurile legate de viața de zi cu zi.

Care este diferența dintre Sfânta Maria Mică și Sfânta Maria Mare

Mulți credincioși se întreabă care este diferența dintre cele două mari sărbători dedicate Maicii Domnului: Sfânta Maria Mare și Sfânta Maria Mică.

Sfânta Maria Mare se sărbătorește pe 15 august și marchează Adormirea Maicii Domnului, adică trecerea ei la cele veșnice. Este o zi de reculegere și rugăciune, cu un caracter mai solemn. De aceea, în tradiția populară, oamenii sunt mai rezervați în a face urări de „La mulți ani!” pe această dată, deși Biserica subliniază că este și un praznic al bucuriei, pentru că Fecioara Maria a fost mutată la viață veșnică.

În schimb, Sfânta Maria Mică, sărbătorită în calendarul ortodox pe 8 septembrie, este o sărbătoare legată de naștere și de începuturi. Este o zi luminoasă, asociată cu speranța și binecuvântarea, fiind considerată mult mai potrivită pentru urări, felicitări și momente de sărbătoare în familie.

Astfel, putem spune simplu: 15 august (Maria Mare) amintește de adormirea și mutarea la cer a Maicii Domnului, iar 8 septembrie (Maria Mică) de venirea ei pe lume. Două momente diferite, dar la fel de importante în viața creștină.

De ce se fac urări și felicitări de Sfânta Maria Mică

În tradiția românească, 8 septembrie este o zi în care se fac urări și felicitări pentru toți cei care poartă numele Maria și derivatele lui. Motivul este simplu: sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este asociată cu viața, speranța și binecuvântarea.

Pentru mulți, urările de „La mulți ani!” sunt o modalitate de a împărtăși bucuria acestei zile cu cei apropiați. Se spune că este un gest de respect și de recunoștință față de ocrotitoarea familiilor și a creștinilor.

De Sfânta Maria Mare, pe 15 august, oamenii sunt mai rezervați pentru că sărbătoarea este legată de adormirea Maicii Domnului. Totuși, Biserica nu interzice urările nici atunci, pentru că accentul cade pe mutarea ei la viața veșnică, nu pe un sfârșit trist.

Cine își serbează onomastica pe 8 septembrie

De Sfânta Maria Mică, își serbează onomastica toate persoanele care poartă numele Maria și derivatele sale. Este vorba atât despre forme simple, cât și compuse sau regionale. Printre cele mai răspândite se numără:

· Maria, Mariuca, Maricica, Mărioara

· Mariana, Marina, Marinela, Mioara, Mia

· Anumite variante moderne precum Mariella, Marisa, Mary

· Pentru bărbați: Marian, Marin, Marinel, Mario

Potrivit statisticilor, peste 2,2 milioane de români poartă nume derivate din Maria, ceea ce face din această zi una dintre cele mai importante onomastici din România.

Sărbătoarea este prilej de întâlnire în familie și de mesaje din partea prietenilor. Mulți aleg să trimită flori, mici daruri sau să posteze urări pe rețelele sociale.

Tradiții și obiceiuri respectate în această zi sfântă

Sfânta Maria Mică nu este doar o sărbătoare bisericească, ci și o zi bogată în tradiții populare. În multe zone, oamenii respectă anumite reguli și obiceiuri pentru a aduce binecuvântare în familie și gospodărie.

Se spune că nu este bine să se facă treburi gospodărești grele, spălat, cusut sau munci în câmp, pentru a nu atrage necazuri. Casele unde arde o candela la icoana Maicii Domnului sunt considerate ocrotite de rele, precum incendii sau furtuni.

Tot în această zi, credincioșii duc la biserică fructe de toamnă: struguri, prune, mere. Acestea sunt binecuvântate și apoi împărțite ca pomană. În tradiția populară, femeile însărcinate se roagă pentru naștere ușoară, iar fetele tinere cer ajutor pentru a-și găsi un soț bun.

Ziua marchează și începutul toamnei în agricultură. Este momentul în care se bat nucii, se adună strugurii și se culeg plantele medicinale. Plecarea rândunelelor este văzută ca un semn sigur că vremea rece este aproape.

Urări și mesaje de Sfânta Maria Mică

Pentru că milioane de români își sărbătoresc numele pe 8 septembrie, urările nu lipsesc în această zi. Iată câteva exemple simple și potrivite:

· „La mulți ani de Sfânta Maria Mică! Să ai parte de sănătate și de bucurii alături de familie.”

· „Fie ca Maica Domnului să te ocrotească mereu și să îți aducă pace și liniște.”

· „La mulți ani, Maria! Să porți numele acesta cu mândrie și să te bucuri de fiecare clipă.”

· „Cu ocazia zilei tale de nume, îți doresc să fii înconjurată de iubire și bunătate.”

· „Să ai parte de bucurii mari și de împliniri frumoase, iar Maica Domnului să fie mereu aproape de tine.”

