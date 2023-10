„Păi ce să facem, să luăm din supermarket.” Sărbătoarea Recoltei și-a deschis porțile în București

S-au vândut tone de legume și fructe conservate sau proaspete. Iar, cumpărătorii au plecat mulțumiți că au pus banii direct în palma celor care au trudit.

Pic cu pic, dar mai bine-n șuvoi se scurge în pahare și în sticle dulceața viei de Ostrov. Mustăriile i-au oprit din plimbări pe cei ieșiți la o baie de soare în parcul IOR și în piața Nerva Traian.

Femeie: „Am 84 de ani și în fiecare an venim să luăm must de aici. ”

În secolul al XIX-lea, în jurul capitalei erau podgorii imense inclusiv unde sunt astăzi Tunari, Mogoșoaia, Colentina și Pantelimon.

În octombrie, pe latura dinspre oraș a fiecărei vii erau înălțate corturi de stuf, pe picioare de lemn.

În fiecare, un teasc care storcea strugurii și dedesubt un teasc, un fel de copaie dreptunghiulară din lemn.

La vremea aceea erau 10 bani litrul de must și 15 bani cel de tulburel. S-au schimbat numai prețurile, gustul și pofta sunt exact la fel.

Sărbătoarea recoltei are însă roade și pe potriva lor. Mere mici și crocante, la doi lei kilogramul.

Belșugul toamnei, răsplata tuturor care s-au trudit și au muncit.

Bărbat: „Păi ce să facem, să luăm din supermarket. Da, poftiți.”

S-a turnat și magiunul fierbinte în borcane. Fiert fără zahăr, cu multă răbdare. Alt tip de recoltă fluidă vine din stup. Miere de toamnă, din floră spontană. Să spunem și de cele sărate. Oamenii iau gata făcuți ardei grași copți în aler liber. Cei harnici cumpară și pentru acasă.

Bărbat: „Avem niște castraveciori făcuți așa, cu drag, cu suflet, Și sunt foarte gustoși și se mănâncă foarte repede.”

Am început cu desertul, am înșirat și salate, și am lăsat în final ce-a crescut bine în ogradă. Nu uitați să mergeți cu sacoșele goale și portofelul cat mai plin.

