Nepalezii ne culeg și strugurii mai nou. Criza forței de muncă a ajuns și la podgoriile românești. Cât câștigă un muncitor

Străinii câștigă de cel puțin de 3 ori mai mult decât la ei în țară așa că au spor. În plus li se asigură cazare și masă astfel încât să le poată trimite cât mai mulți bani familiilor rămase acasă.

În judeţul Alba, la o podgorie cunoscută, 350 de nepalezi culeg struguri la peste 5000 de km distanţă de casa lor.

Câştigă în jur de 500 de euro pe lună, au cazare şi 3 mese asigurate şi primesc bonusuri dacă îşi depăşesc norma. În ţara natală nu câştigau mai mult de 150 de dolari pe lună.

Raju are doi copii, de 9 și 11 ani, cărora le asigură traiul.

Raju Kc, culegător: "Am lucrat în domeniul farmaceutic în Nepal, dar salariul era prea mic pentru noi,de aceea am ales să vin în Europa să câștig mai mulți bani."

Compania viticolă care i-a angajat le-a pus la dispoziţie inclusiv un bucătar nepalez care să le gătească zilnic mâncarea preferată.

Kiran Adhikari, culegător: "România este o țară bună, are o climă bună”.

Reporter: Îți place aici?

Kiran: ”Da, pentru că sunt prietenii mei aici în grupul de muncitori și am un salariu bun."

Marin Cucură – director tehnic al companiei viticole: "Când aveam noi mai multă nevoie de lucru în vie atunci erau toți plecați în străinătate Germania, Franța și atunci. Am adus nepalezi și s-au integrat foarte bine, bineînțeles sunt foarte serioși, cum le arați, așa fac. Foarte harnici, nu harnici."

La 50 de kilometri de Timișoara, la Belinț, şi un agricultor are nevoie de muncitori. Cultivă legume bio pe aproape 6 hectare.



Ioan Jivu, legumicultor: "Deocamdată am o singură femeie care a venit acum un an jumătate, din Sri Lanka. Aștept să vină și soră-sa."



Bărbatul o plăteşte cu salariul minim pe economie inclusiv pe perioada iernii, chiar dacă volumul de muncă nu este mare.

