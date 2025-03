Imagini din satelit cu dezastrul lăsat în urmă de cutremurul din Myanmar. Seismul de 7,7 lasă o țară în ruine. FOTO & VIDEO

A fost cel mai puternic cutremur care a lovit Myanmarul în mai bine de un secol, potrivit United States Geological Survey, adâncind și mai mult criza țării devastate de războiul civil, care a fost izolată de restul lumii după ce junta militară a preluat puterea în 2021, scrie CNN.

Bilanțul dezastrului din Myanmar se ridică - până acum - la peste 1.600 de morți și mii de răniți. Localnicii îi caută pe cei dispăruți printre ruine săpând cu mâinile goale.

Cutremurul de 7,7 pe Richter a scos la iveală și cât de slab pregătite erau autoritățile în fața unei asemenea catastrofe.

Satellite Images Shows Myanmar Sites Before, After Severe Damage From Earthquake pic.twitter.com/g3Fx1b6Wln