Descoperă tradițiile, superstițiile și originea acestei zile în care românii își sărbătoresc iubirea.

Ce este Dragobetele și de ce se sărbătorește

Dragobetele este ziua dedicată iubirii în România. Se sărbătorește pe 24 februarie și, ca o comparație, e un fel de Valentine’s Day, dar crescut la sat, cu rădăcini vechi și povești spuse la gura sobei. Se spune că Dragobete ar fi fost fiul Babei Dochia, cea care vestește plecarea iernii și venirea primăverii.

De Dragobete, natura începe să se dezmorțească: păsările își caută perechea, își fac cuiburi, de aici și ideea că este o zi dedicată iubirii. E o zi despre începuturi, despre viață care o ia de la capăt. Pe vremuri, tinerii ieșeau în natură, culegeau primele flori și se întorceau în sat cu voie bună.

Băieții alergau fetele pentru un sărut, dacă fata îl primea, era semn că între ei se leagă ceva frumos măcar pentru anul care vine. Dragobetele era și despre noroc, sănătate și belșug, pe vremuri. Oamenii credeau că dacă ții ziua cum se cuvine, îți va merge bine tot anul, conform Cultura.ro.

Originea și istoria sărbătorii de Dragobete în România

Dragobetele este una dintre cele mai vechi și mai frumoase sărbători din tradiția românească, legată de iubire, de începutul primăverii și de trezirea naturii la viață. Se sărbătorește pe 24 februarie și își are rădăcinile adânc înfipte în folclorul popular, cu mult înainte de influențele moderne din Occident.

Originea numelui „Dragobete” a fost discutată de-a lungul timpului de mai mulți specialiști. Una dintre explicații îl leagă de vechi denumiri din calendarul popular, unde această zi era cunoscută drept „Cap de primăvară”, adică momentul considerat începutul simbolic al unui nou ciclu al naturii și totodată a vieții oamenilor.

În tradiția populară, Dragobete apare ca un tânăr frumos și plin de energie, protector al iubirii și al păsărilor. Unele legende îl prezintă ca fiind fiul Babei Dochia, personajul care marchează trecerea de la iarnă la primăvară. El a devenit în timp un simbol al reînnoirii, al tinereții și al vitalității. Pe vremuri, la sate, Dragobetele era ziua în care păsările își găseau perechea și începeau să-și construiască cuiburile, lucru pe care oamenii îl vedeau ca pe un semn bun și pentru ei. Tinerii ieșeau în natură, culegeau primele flori, cântau și se bucurau de revenirea căldurii.

Potrivit unui obicei cunoscut, fetele alergau spre sat, iar băieții le urmăreau. Dacă un flăcău ajungea fata pe care o plăcea și aceasta îi răspundea cu un sărut, se credea că vor avea noroc în dragoste tot anul. De asemenea, Dragobetele era și o zi a protecției și a bunăstării. Oamenii respectau tradițiile fiindcă erau de părere că acestea vor aduce sănătate și spor în gospodărie.

Obiceiuri și tradiții populare de Dragobete

Dragobetele este o sărbătoare populară românească plină de farmec, în care iubirea, primăvara și renașterea naturii sunt subiectele principale ale zilei. În lumea satului de altădată, această zi nu era doar o simplă întâlnire între tineri, ci un moment important, în care se legau noi începuturi și se conturau povești pentru anul ce urma.

Pe 24 februarie, băieții și fetele se îmbrăcau frumos și ieșeau în natură, în păduri sau pe câmpuri, pentru a culege primele flori ale primăverii. Florile erau semn de reînnoire și speranță, dar și un simbol al iubirii care abia prinde contur. După aceea, tinerii se adunau la marginea satului, cântau, glumeau și petreceau timp împreună, bucurându-se de primele zile mai însorite, conform folclor-romanesc.ro.

Un obicei cunoscut era „zburătoritul”. Fetele porneau în fugă spre sat, iar băieții care le plăceau le urmăreau. Dacă un flăcău ajungea fata și aceasta îi răspundea cu un sărut, gestul era considerat un legământ simbolic pentru anul ce urma. Nu era doar o joacă, ci un semn că între ei s-ar putea lega o poveste frumoasă. Se spunea că cei care respectau obiceiul aveau noroc în dragoste și erau feriți de necazuri.

În unele locuri, femeile își spălau fața cu zăpadă strânsă în acea zi, crezând că astfel vor avea sănătate și lumină pe chip tot anul. Iar dacă cineva alegea să ignore sărbătoarea, se spunea că dragostea l-ar putea ocoli o vreme.

Superstiții de Dragobete

În tradițiile românești, Dragobetele nu era doar o dată în calendar, ci o zi cu încărcătură aparte, plină de semne și credințe care le influențau oamenilor viața de zi cu zi. Pentru cei de la sate, 24 februarie marca un moment în care norocul, dragostea și buna înțelegere se puneau la cale pentru tot anul.

Una dintre cele mai răspândite credințe era că îndrăgostiții trebuie să se sărute de Dragobete. Gestul acesta simplu era văzut ca o promisiune că iubirea lor va rămâne puternică. Dacă nu se întâlneau sau nu își arătau afecțiunea, oamenii se temeau că vor avea parte de ghinion în dragoste până la următorul Dragobete.

Se spunea și că în această zi păsările își aleg perechea și își fac cuiburi. Oamenii vedeau în asta un semn că și ei ar trebui să își întărească legăturile sau să pornească unele noi. Dacă vedeai o pereche de păsări sau o pupăză în ziua de Dragobete, era considerat un semn bun, aducea sănătate, noroc și belșug.

În unele sate, fetele adunau „zăpada zânelor”, adică zăpada rămasă pe câmpuri în perioada aceea. O lăsau să se topească și se spălau cu apa rămasă, convinse că le va aduce frumusețe și iubire. Tot ele puneau busuioc sub pernă în noaptea de 23 februarie, sperând să își viseze ursitul sau măcar să atragă norocul în dragoste.

O altă credință spunea că nu e bine să te cerți sau să plângi de Dragobete. Se zicea că lacrimile și supărările din această zi pot aduce neînțelegeri tot anul. De aceea, oamenii încercau să fie veseli, să petreacă și să fie buni unii cu alții, ca să primească binecuvântarea zilei. În unele locuri, se credea că dacă nu respecți obiceiurile Dragobetelui, norocul în dragoste te va ocoli.

Diferența între Dragobete și Ziua Îndrăgostiților

Originea Valentine’s Day

Valentine’s Day, sărbătorit pe 14 februarie, își are originile în Imperiul Roman. Tradiția spune că Sfântul Valentin era un preot care oficia în secret căsătorii pentru soldații cărora li se interzisese să se însoare. A fost întemnițat și executat pe 14 februarie, iar data a devenit, în timp, simbol al iubirii romantice. Astăzi, Valentine’s Day este sărbătorit în multe țări din lume și este asociat, în principal, cu dragostea dintre parteneri. Florile, cinele romantice, cadourile și mesajele siropoase fac parte din peisajul obișnuit al zilei.

Originea Dragobetelui

Dragobetele, celebrat pe 24 februarie, este o sărbătoare tradițională românească, cu rădăcini în credințele și obiceiurile vechi ale spațiului românesc. În mitologia populară, Dragobete este considerat fiul Babei Dochia și simbolizează tinerețea, bucuria și începutul primăverii.

Spre deosebire de Valentine’s Day, Dragobetele este strâns legat de natură și de renașterea ei. Tinerii ieșeau la cules de flori, iar obiceiul „zburătoritului”, alergatul fetelor de către băieți și sărutul acceptat, era văzut ca un ritual de apropiere și, uneori, chiar ca un început de logodnă. Se credea și că păsările își aleg perechea în această zi, un simbol puternic al iubirii și al unui nou început.