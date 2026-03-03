Anchetatorii cred că au de-a face cu o crimă. Însă, pentru că nu există prea multe indicii momentan, fac apel la cunoscuții victimei.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Trupul femeii a fost găsit în weekend, abandonat printre gunoaie, într-o zonă cu clădiri abandonate, în apropierea portului din orașul Catania, din Sicilia. Trecătorii au alertat poliția.

Gabriele Terranova, jurnalist Grandangolo Agrigento: „Era pe jumătate dezbrăcată, acoperită cu o bucată de anvelopă și i se vedea doar un picior. Procurorii din Catania au deschis un dosar pentru femicid.”

După ce au verificat amprentele, anchetatorii au descoperit că victima se află în baza de date a italienilor și e o româncă născută pe 25 ianuarie 1990. Luni, Parchetul din Catania a făcut publice informații despre femeie și a cerut ajutorul celor care o cunosc, pentru a obține mai multe indicii.

Dario De Luca, jurnalist MeridioNews: „Nu e o moarte naturală, nu a murit acolo pentru că a avut o problemă. Ci că a fost ucisă. Trebuie lămurit și dacă a fost ucisă acolo unde a fost găsită sau dacă fapta a fost în altă parte și apoi cineva a mutat-o acolo.”

Potrivit presei italiene, zona în care a fost descoperit cadavrul nu este considerată sigură: e frecventată, în special, de persoane dependente de droguri.