În acea zi, producătorul OpenAI anunţa o înţelegere cu Pentagonul, prin care armata americană înlocuia Claude cu ChatGPT. Creşterea bruscă a numărului de dezinstalări pare să reprezinte reacţia utilizatorilor la aflarea veştii.

Deşi şeful OpenAI spunea că s-au convenit aceleaşi condiţii precum cele care au nemulţumit Pentagonul în relaţia cu Anthropic, utilizatorii au înţeles că ceva nu are sens şi, o parte dintre ei au dezinstalat ChatGPT.

Anthropic nu a fost de acord ca armata americană să folosească Claude pentru dezvoltarea armelor autonome şi pentru supravegherea în masă, în vreme ce OpenAI a acceptat folosirea ChatGPT „în toate scopurile legale”.

Pe fondul opoziţiei faţă de Pentagonul administraţiei Trump, Claude a înregistrat cu 37% mai multe instalări pe 27 februarie şi cu 51% pe 28 februarie.

În loc să continue să crească, instalările de ChatGPT au scăzut cu 13% respectiv 5% în ultimele două zile ale lunii trecute. Totodată, a crescut cu 775% numărul recenziilor cu o singură stea.

Reacţia negativă a utilizatorilor pare să fie confirmată şi de şeful OpenAI, care spune acum că a fost o greşeală să grăbească înţelegerea cu Pentagonul şi că termenii vor fi renegociaţi.