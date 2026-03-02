Doar o mică parte din plastic este reciclată, iar restul ajunge să fie incinerat, depozitat sau să polueze natura, notează The Conversation într-un articol în care sunt identificate principalele cauze pentru această situație – și posibilele soluții.

În Europa, doar aproximativ 15% din plastic este reciclat, iar în Statele Unite procentul scade la 9%. Restul ajunge în incineratoare, la gropile de gunoi sau, în cele mai grave cazuri, în mediul natural.

”Întrebarea la care trebuie să răspundem nu este dacă reciclarea plasticului are probleme, ci de ce sistemul în care am avut încredere timp de decenii eșuează atât de catastrofal”, scrie autorul.

