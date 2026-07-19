Acest obicei, departe de a fi lipsit de riscuri, ne expune unor probleme invizibile, dar reale, care pot fragmenta somnul și afecta organismul.

Odată cu creșterea temperaturilor, multe persoane încearcă să răcorească dormitorul dormind cu geamul deschis. Totuși, această practică de vară poate afecta calitatea somnului și, pe termen lung, sănătatea, potrivit Cnews.

Potrivit unui ghid al Ministerului Sănătății din Franța dedicat promovării unui somn sănătos, somnul „nu este doar o perioadă de odihnă”, ci „o activitate fiziologică esențială”. Un somn de slabă calitate sau insuficient poate crește semnificativ riscul de boli cardiovasculare, diabet, obezitate și chiar cancer.

Poate avea efecte contrare celor dorite

Astfel, deși tentația de a dormi cu geamul deschis este mare, aceasta poate avea efecte contrare celor dorite. Zgomotul traficului, strigătele, insectele sau poluarea aerului fac ca mediul exterior să nu fie întotdeauna sinonim cu liniștea și răcoarea. Aceste elemente care pătrund în dormitor pot perturba ciclurile somnului, provocând treziri repetate în timpul nopții, reducerea duratei somnului sau o stare persistentă de oboseală.

Poluarea fonică este un alt factor care nu trebuie ignorat. Aceasta poate declanșa eliberarea de cortizol și adrenalină în organism, hormoni ai stresului. Pe termen lung, acest proces poate contribui și la dezvoltarea bolilor cardiovasculare.

Alternative eficiente

Totuși, există alternative eficiente pentru un somn mai bun pe timpul verii, fără expunerea la factorii perturbatori din exterior.

Ministerul Sănătății din Franța recomandă câteva măsuri simple: aerisirea dormitorului dimineața devreme și seara, închiderea obloanelor sau a draperiilor pe timpul zilei pentru a menține răcoarea, alegerea unei lenjerii potrivite pentru vară – precum o saltea respirabilă și cearșafuri ușoare – sau utilizarea unui ventilator silențios.

Potrivit ministerului, este important să fie creat un mediu favorabil somnului, prin menținerea dormitorului liniștit, întunecat și la o temperatură cuprinsă între 18 și 20 de grade Celsius.