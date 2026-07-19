Frații Tate au fost arestați la Miami, iar Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a declarat, într-un comunicat, că a solicitat extrădarea din SUA a celor doi frați, care dețin dublă cetățenie britanică și americană, potrivit News.ro.

„Dușmanii lor știu asta cel mai bine. Tocmai de aceea au fost atacați”, a continuat McBride, descriind noile acuzații din Marea Britanie drept o „lovitură politică”.

El a afirmat că noile acuzații au fost concepute pentru a contracara o acțiune de defăimare intentată de frați în SUA.

„Suntem încrezători că, odată ce un judecător competent va analiza faptele și odată ce Departamentul de Justiție va face față acestui abuz flagrant al propriei autorități, Andrew și Tristan Tate vor fi eliberați. America nu face treburile murdare ale Marii Britanii”, a continuat el.

În mai 2025, procurorii au confirmat o listă de 21 de capete de acuzare cu care Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, în vârstă de 37 de ani, se vor confrunta în cele din urmă în Marea Britanie.

Aceste presupuse infracțiuni ar fi avut loc între 2012 și 2016.

În 2024, Poliția din Bedfordshire a obținut mandate europene de arestare pentru cei doi, pentru a-i repatria din România, unde își au reședința și fac obiectul unei anchete penale.

Frații Tate sunt cercetați și în România într-un dosar separat

CPS i-a pus deja sub acuzare pe frații Tate pentru 21 de capete de acuzare într-un dosar separat, inclusiv viol, vătămare corporală gravă și trafic de persoane.

Andrew Tate se confruntă cu 10 capete de acuzare din dosarul inițial, inclusiv viol, vătămare corporală gravă, trafic de persoane și controlarea prostituției în scopul obținerii de profit. Acuzările sunt legate de trei presupuse victime.

Tristan Tate se confruntă cu 11 capete de acuzare, inclusiv viol, vătămare corporală gravă și trafic de persoane, acuzațiile fiind legate de o presupusă victimă. Cei doi frați au negat toate acuzațiile.

Un judecător al Înaltei Curți a respins recent cererea fraților Tate de a li se comunica numele acuzatoarelor lor.

Cei doi bărbați au fost acuzați și în România de trafic de persoane, viol și constituire de grupare criminală organizată, după arestarea lor din decembrie 2022.

Aceștia au negat acuzațiile, iar cazul nu a avansat din cauza unor nereguli juridice și procedurale.

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