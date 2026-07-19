În noua serie de atacuri, a opta noapte consecutivă, SUA au vizat obiective militare, precum şi "forţele Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice care au lansat atacuri împotriva personalului american din Iordania la 17 iulie", a precizat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Agenţiile de ştiri iraniene Mehr şi Tasnim au relatat despre lovituri americane în Sirik, un port situat vizavi de strâmtoarea Ormuz, în sudul ţării, iar agenţia oficială IRNA a raportat un "atac militar american ostil în apropiere de Hajiabad", în aceeaşi provincie sudică, Hormozgan.

Numărul total al soldaților americani uciși este de 16

Ca represalii, armata iraniană a anunţat că a lansat drone explozive împotriva a două baze militare utilizate de SUA în Kuweit, potrivit televiziunii de stat.

Sâmbătă, CENTCOM anunţase moartea a doi militari americani - primii de la reluarea ostilităţilor, la 7 iulie - şi dispariţia unui al treilea, în urma unor "atacuri iraniene cu rachete şi drone" care au avut loc vineri în Iordania.

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Numărul militarilor americani ucişi de la începutul războiului, la sfârşitul lunii februarie, a ajuns în prezent la 16, potrivit AFP.