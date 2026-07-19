În noua serie de atacuri, a opta noapte consecutivă, SUA au vizat obiective militare, precum şi "forţele Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice care au lansat atacuri împotriva personalului american din Iordania la 17 iulie", a precizat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Agenţiile de ştiri iraniene Mehr şi Tasnim au relatat despre lovituri americane în Sirik, un port situat vizavi de strâmtoarea Ormuz, în sudul ţării, iar agenţia oficială IRNA a raportat un "atac militar american ostil în apropiere de Hajiabad", în aceeaşi provincie sudică, Hormozgan.

Numărul total al soldaților americani uciși este de 16

Ca represalii, armata iraniană a anunţat că a lansat drone explozive împotriva a două baze militare utilizate de SUA în Kuweit, potrivit televiziunii de stat.

Sâmbătă, CENTCOM anunţase moartea a doi militari americani - primii de la reluarea ostilităţilor, la 7 iulie - şi dispariţia unui al treilea, în urma unor "atacuri iraniene cu rachete şi drone" care au avut loc vineri în Iordania.

Numărul militarilor americani ucişi de la începutul războiului, la sfârşitul lunii februarie, a ajuns în prezent la 16, potrivit AFP.