Mai mulţi spectatori au fost loviţi în cap de grindină de mari dimensiuni şi au suferit răni, potrivit pompierilor, scrie Agerpres.
Concertul lui Bud Bunny de la Milano, întrerupt de grindină. 80.000 de oameni evacuați, fani răniți de gheață | VIDEO
Un concert al cântăreţului portorican Bad Bunny de la Milano a fost întrerupt sâmbătă seara, după ce o puternică furtună cu grindină a obligat circa 80.000 de persoane să părăsească locul de desfăşurare a evenimentului în aer liber.
Spectatorii au primit îngrijiri din partea serviciilor medicale de urgenţă, relatează duminică dpa, citând agenţiile de presă italiene ANSA şi Adnkronos.
Nu a fost clar imediat dacă respectivul concert va fi reprogramat.
Sursa: Agerpres StirilePROTV
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