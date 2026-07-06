Hilary Garner, în vârstă de 82 de ani, și soțul ei, Christopher, de 84 de ani, au cheltuit peste 700 de euro pentru a amenaja bucata de teren din Coxs Close, Hallow, Worcestershire, potrivit Express.

Cei doi au plantat eucalipt, cireși și un arțar pentru a înfrumuseța marginea drumului, dar au fost șocați când Ground Solutions UK Ltd, companie care lucrează în numele dezvoltatorilor, le-a trimis scrisori prin care le interzicea să „ocupe” terenul.

Florile plantate lângă casă au atras reclamații

Acum, cei doi au fost somați să readucă la starea inițială parcela de teren de aproximativ 9 metri pătrați sau riscă să plătească aproape 1.000 de euro pentru îndepărtarea plantelor de către contractori.

Hilary, fost lector universitar, a spus: „Pare o vânătoare de vrăjitoare, nu putem înțelege. Casa noastră a fost ultima construită și ni s-a spus că vom avea flori sălbatice și plante de-a lungul zonei. Nu avem nimic, așa că ne-am gândit să facem noi asta. Această mică bucată de teren ar trebui să fie comună, să se întindă de-a lungul gardului viu, împreună cu vecinii noștri.”

Cuplul spune că zona nu încurcă pe nimeni

„Vecinii noștri direcți o iubesc, spun că arată bine. Un cuplu tânăr a spus: «Cu cât mai multe flori frumoase, cu atât mai bine». Nu văd cum acea mică bucată de teren ar putea cauza probleme.”

Cuplul a decis să transforme terenul într-un spațiu de grădină comunitară după ce s-a mutat în zonă, în august 2024. Hilary spune că ea și soțul ei plătesc 320 de euro pe an pentru întreținerea spațiului și cred că un vecin de pe stradă a făcut reclamația.

„Nu deranjează pe nimeni, așa că suntem absolut uimiți să primim scrisori în care ni se spune că, dacă nu luăm totul de acolo, o vor face ei și ni se va cere să plătim 1.000 de euro.”

Pensionarii refuză să îndepărteze plantele

Bunicii au primit termen până pe 22 iunie să îndepărteze plantele, dar au refuzat. Christopher, fost expert în daune de asigurări, a spus: „În acest moment, ne menținem poziția. Va fi interesant de văzut dacă vor avea curajul să vină și să o facă. Am crezut că toată lumea va fi mulțumită - vecinii chiar sunt -, dar nu este cazul companiei care a fost contractată să tundă iarba.”

Fiul cuplului, Nathan Garner, în vârstă de 54 de ani, a adăugat: „Unde este bunul-simț? Părinții mei înțeleg că terenul nu este al lor și că accesul pentru întreținere, canalizare și alte lucrări este permis. Eu văd asta ca pe o grădinărit de gherilă care ar trebui să fie apreciat. Încurajează viața sălbatică și îmbunătățește un colț gol, acoperit doar cu iarbă. Lumea a luat-o razna.”

Compania spune că terenul nu le aparține

Mike Pett, directorul general al Ground Solutions, a confirmat că firma le-a scris celor doi de cinci ori. El a spus că măsura a fost luată după îngrijorări și reclamații ridicate de locuitorii ansamblului.

Terenul rămâne în proprietatea dezvoltatorului și urmează să fie transferat companiei de administrare a rezidenților. Potrivit acestuia, spațiile verzi administrate sunt destinate doar recreerii, iar plantarea fără autorizație prealabilă nu este permisă.

Mike Pett a precizat că firma preferă să evite chemarea contractorilor pentru îndepărtarea arborilor și plantelor, la costuri suplimentare, și că situația poate fi rezolvată prin mutarea plantelor pe proprietatea cuplului.