Potrivit unor studii și reprezentanților din industrie, după un anumit prag termic, consumatorii preferă să reducă alcoolul și să se orienteze către băuturi răcoritoare, relatează Reuters.

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea California, ETH Zurich și North Carolina State University arată că vânzările de alcool cresc odată cu temperatura doar până la aproximativ 32 de grade Celsius. Peste acest nivel, efectul pozitiv începe să se diminueze, deoarece căldura excesivă îi determină pe oameni să consume mai puțin alcool.

Potrivit cercetării, bazate pe date privind vânzările din SUA în perioada 2006-2023, fenomenul este mai puțin pronunțat în regiunile care sunt deja obișnuite cu temperaturi ridicate.

„În general, vremea caldă stimulează consumul. Dar există o limită, dincolo de care devine pur și simplu prea cald pentru a mai fi confortabil”, a explicat Marten Lodewijks, președintele companiei de cercetare a pieței băuturilor IWSR.

Canicula schimbă comportamentul consumatorilor

Valul de căldură care a început în Europa pe 20 iunie a fost cel mai intens înregistrat vreodată pe continent, provocând mii de decese suplimentare, suprasolicitarea sistemelor medicale, probleme în producția de energie și deteriorarea infrastructurii.

Autoritățile europene din domeniul sănătății au recomandat populației să evite consumul de alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea și creșterea temperaturii corpului. La Paris, vânzarea și consumul de alcool în magazine au fost chiar restricționate temporar în timpul caniculei.

Kristian Henningsen, director global pentru afaceri publice al producătorului danez Carlsberg, spune că există o diferență importantă între vremea caldă și căldura extremă.

„Temperaturile foarte ridicate îi determină pe oameni să rămână în interior, în loc să iasă în oraș pentru o bere”, a declarat acesta.

Carlsberg își adaptează deja portofoliul, extinzând oferta de beri cu conținut redus sau zero de alcool și de băuturi răcoritoare, pentru a răspunde schimbării preferințelor consumatorilor.

Alți mari producători de bere și băuturi spirtoase au refuzat să comenteze impactul pe care schimbările climatice îl pot avea asupra afacerilor lor.

Industria băuturilor, între scăderea consumului și creșterea costurilor

Industria berii este obișnuită să dea vina pe verile reci sau ploioase pentru rezultatele financiare slabe, însă acum și temperaturile excesiv de ridicate devin un risc. Un important producător de bere a declarat pentru Reuters că vremea este unul dintre principalii indicatori utilizați în prognozarea vânzărilor.

Consumatorii confirmă schimbarea comportamentului. David Lambert, un preot în vârstă de 59 de ani din Londra, spune că, în timpul recentului val de căldură, când temperatura a atins un record de 37,7 grade Celsius în estul Angliei, a consumat mult mai puțin alcool.

„Pur și simplu nu poți să bei. Alcoolul te face letargic, obosit și lipsit de energie”, a spus acesta.

În același timp, unele baruri au observat că oamenii continuă să iasă în oraș, dar caută spații cu aer condiționat și comandă mai multe băuturi cu gheață.

Analiștii Euromonitor avertizează că efectele caniculei asupra industriei băuturilor vor fi mixte. Pe de o parte, temperaturile extreme reduc consumul de alcool, iar, pe de altă parte, afectează economia, puterea de cumpărare și agricultura, ceea ce poate duce la creșterea costurilor de producție.

Totuși, unii specialiști cred că o parte dintre consumatori vor continua să bea chiar mai mult, în contextul stresului generat de schimbările climatice.

Serviciul european Copernicus avertizează că valurile de căldură vor deveni tot mai frecvente și mai intense, iar climatologii susțin că actualul episod de caniculă ar fi fost practic imposibil fără încălzirea globală provocată de activitatea umană, Europa fiind continentul care se încălzește cel mai rapid.