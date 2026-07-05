Casa Albă a blocat o propunere a secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, de a anunța reduceri suplimentare ale prezenței militare americane în Europa, scoțând la iveală dezacorduri interne în cadrul administrației Trump cu privire la viitorul forțelor SUA pe continent, scrie agenția bulgară Novinite, care citează The Wall Street Journal.

Potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile, Hegseth intenționa să anunțe noi reduceri de trupe în timpul reuniunii liderilor militari de rang înalt ai NATO, desfășurată luna trecută la Bruxelles.

Se pare că propunerea depășea sfera măsurilor anterioare – precum anularea desfășurării unei brigăzi blindate în Polonia și retragerea unei brigăzi de infanterie din România. Totuși, planul a fost respins după ce a fost analizat de secretarul de Stat Marco Rubio – care îndeplinește și funcția de consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump – și de alți oficiali de rang înalt din administrație.

În loc să anunțe reduceri imediate, Hegseth le-a comunicat aliaților din NATO că Pentagonul va efectua o evaluare cuprinzătoare a prezenței militare americane în Europa, un proces care ar urma să dureze până la 6 luni.

Acest episod evidențiază divergențele persistente din cadrul administrației americane cu privire atât la amploarea, cât și la momentul unor eventuale retrageri viitoare de trupe. Președintele Trump a susținut în repetate rânduri că aliații din NATO ar trebui să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare și a avertizat că țările care nu își sporesc cheltuielile militare sau nu susțin obiectivele-cheie ale politicii externe americane – inclusiv acțiunile legate de Iran – ar trebui să suporte consecințe.

Aliații ar urma să anuleze la Ankara summitul NATO din 2027, din Albania

Propunerile lui Hegseth și criticile sale la adresa aliaților europeni au stârnit, de asemenea, îngrijorare în rândul partenerilor din NATO și al membrilor Congresului, inclusiv al unor republicani influenți; aceștia se tem că o reducere substanțială a forțelor americane ar putea slăbi Alianța și ar putea crea oportunități strategice pentru Rusia.

Întrebată despre acest subiect, Casa Albă a direcționat solicitările către Pentagon. Sean Parnell, purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului, a declarat că abordarea lui Hegseth a rămas în concordanță cu prioritățile președintelui. „Secretarul Hegseth s-a asigurat că mesajul său este aliniat cu obiectivele și agenda președintelui și nu a urmărit să limiteze capacitatea acestuia de a lua decizii”, a precizat Parnell.

Se preconizează că viitorul efectivelor de trupe americane în Europa și cheltuielile de apărare ale membrilor NATO vor constitui subiecte centrale ale discuțiilor pe care președintele Trump la va purta cu liderii Alianței la summitul de la Ankara, în Turcia, de săptămâna viitoare. Oficialii NATO speră că reuniunea va demonstra unitatea continuă dintre Europa și Statele Unite și va reafirma sprijinul pentru Ucraina, deși există îngrijorări că divergențele legate de politicile lui Trump ar putea umbri summitul. De asemenea, se pare că oficialii discută despre anularea planurilor de a organiza summitul Alianței din 2027 în Albania.

Trump a continuat să facă presiuni asupra aliaților europeni pentru a-și spori contribuțiile la apărare. „Statele Unite cheltuiesc pentru NATO mai mult decât orice altă țară, și încă detașat, pentru a-și proteja aliații, fără a primi vreun beneficiu în schimb”, a scris el pe rețelele de socializare.

Strategia de apărare a Pentagonului, publicată în ianuarie, prevede reducerea graduală a prezenței militare americane în Europa, pe măsură ce Washingtonul își orientează atenția strategică spre Pacificul de Vest și emisfera vestică. Conform acestei abordări, țările europene ar urma să își asume responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului.

Șeful Pentagonului l-a luat prin suprindere pe Trump și când a decis retragerea bruscă de trupe din Polonia

În luna mai, Hegseth a anulat în mod neașteptat desfășurarea planificată, pe o perioadă de 9 luni, a unei brigăzi blindate de la Fort Hood, Texas, în Polonia. Decizia a atras critici atât din partea democraților, cât și a republicanilor din Congres și a generat îngrijorări la Varșovia, unde oficialii ar fi aflat de această măsură fără o notificare prealabilă.

Potrivit informațiilor apărute, decizia l-a luat prin surprindere și pe președintele Trump; acesta i-a cerut ulterior explicații lui Hegseth cu privire la această mișcare și l-a întrebat de ce tratează astfel un aliat cheie. Ulterior, Trump a anunțat că 5.000 de militari americani vor fi trimiși în Polonia, deși aceste forțe suplimentare nu au fost încă desfășurate.

Hegseth și consilierul său principal pe probleme de politică, Elbridge Colby, pledează de multă vreme pentru reducerea prezenței militare americane în Europa, cu scopul de a redirecționa mai multe resurse către descurajarea Chinei în regiunea Indo-Pacific. Tensiunile recente cu Iranul au amplificat apelurile din cadrul Pentagonului de a reevalua angajamentele militare ale Americii în străinătate.

Problema a devenit și mai controversată după ce Marea Britanie a permis bombardierelor strategice americane să opereze de pe teritoriul său în timpul atacurilor împotriva Iranului, în timp ce Spania a refuzat să pună la dispoziție facilitățile sale militare. În urma criticilor aduse politicii SUA de către cancelarul Germaniei, Trump a reînnoit, de asemenea, amenințările cu retragerea trupelor americane din Germania.

Legislatorii ambelor partide politice au răspuns solicitând o supraveghere mai mare din partea Congresului asupra oricăror reduceri viitoare ale forțelor. Cea mai recentă propunere legislativă privind cheltuielile de apărare include prevederi care ar împiedica scăderea nivelului trupelor americane din Europa sub 76.000, cu excepția cazului în care liderii militari efectuează mai întâi o evaluare formală a riscurilor, iar secretarul Apărării, Hegseth, certifică faptul că astfel de reduceri nu ar submina securitatea națională americană.

Îngrijorările s-au intensificat înainte de reuniunea miniștrilor apărării din NATO de luna trecută, când Hegseth i-a informat pe parlamentari în timpul unei conferințe telefonice că intenționează să lanseze doar o revizuire, mai degrabă decât să anunțe schimbări imediate. În timpul reuniunii NATO, el i-a îndemnat din nou pe aliații europeni să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare.

„Să nu existe nicio îndoială - aceasta va fi o revizuire reală. Scopul său este de a asigura că NATO se îndreaptă rapid și ireversibil către o poziție în care Europa își asumă responsabilitatea principală pentru propria apărare”, a declarat Hegseth.