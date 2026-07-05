Potrivit unui comunicat de presă transmis duminică, MAE recomandă cetăţenilor români să verifice direct cu operatorii aerieni starea zborurilor şi să urmărească în permanenţă actualizările comunicate de autorităţile aeroportuare şi/sau operatorii aerieni.

MAE recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate de cenuşa vulcanică

În acelaşi context, se recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate de căderile de cenuşă vulcanică şi respectarea cu stricteţe a indicaţiilor autorităţilor locale.

Pentru informaţii actualizate, cetăţenii români pot consulta pagina web a Departamentului Protecţiei Civile din Italia - https://www.protezionecivile.gov.it/it, precum şi pe cea a Aeroportului Catania - www.aeroporto.catania.it/.

Românii pot solicita asistenţă consulară la numerele Consulatului din Catania

Cetăţenii români pot solicita informaţii şi asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Catania: +39095537909 şi +39095536139, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie numărul de telefon de urgenţă al Consulatului României la Catania: +393209653137.

De asemenea, MAE recomandă consultarea paginilor de internet https://catania.mae.ro/ şi https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.