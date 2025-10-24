A început Oktoberfest, în București. Zeci de petrecăreți s-au delectat cu bere rece și cârnați nemțești

Stiri Diverse
24-10-2025 | 09:42
Pentru următoarele trei săptămâni, oamenii pot petrece în stil bavarez, în București. Asta pentru că s-a deschis Oktoberfest. Joi seară, berea rece și celebrii wurști au mers perfect cu dansul pe mese.

Iulia Fătu

Meniul bavarez și berea nemțească au atras câteva zeci de petrecăreți, care nu s-au lăsat descurajați de faptul că lucrează a doua zi.

La pachet a venit muzica bună, care i-a ridicat pe mese.

Bărbat: „Ne distrăm foarte mult, în prima seară e extraordinar. O să recomandăm și o să mai venim.”

Bărbat: „Foarte interesant. E doar prima zi, dar atmosfera e frumoasă.”

Nu-i de mirare că unii au pierdut numărul halbelor de bere.

Bărbat: „Minunat, mai vrem.”

Reporter: „Câte beri ați băut?

Bărbat: „Nu știu, nu țin cont.”

Însă nu înainte de a încerca preparatele făcute ca în Bavaria.

Bărbat: „Am și mâncat puțin preparate tradiționale nemțești, făcute în România.”

Silviu, bucătar: „Berea rece din toate felurile, din Germania adusă. Avem cârnați nemțești.”

Ca să intre în atmosfera Oktoberfest, câțiva oameni au purtat costume specifice festivalului original.

Reporter: „Ținuta dumneavoastră de unde este inspirată?

Bărbat: „De la Oktoberfest-ul din München. Locuiesc de trei ani în München și de acolo îl am.”

Corespondent Știrile Pro TV: „La festival se simte spiritul german din München. În aer miroase a grătar, bere proaspătă, iar timp de 3 săptămâni oamenii vor avea parte de distracție, pentru că pe scenă vor urca diferiți artiști în fiecare seară.”

Femeie: „Seamănă, dar e mult mai mișto în București, deci merită să veniți.”

Distracția continuă până pe nouă noiembrie, la Verde Stop Arena, iar intrarea e liberă.

