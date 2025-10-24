A început Oktoberfest, în București. Zeci de petrecăreți s-au delectat cu bere rece și cârnați nemțești

Pentru următoarele trei săptămâni, oamenii pot petrece în stil bavarez, în București. Asta pentru că s-a deschis Oktoberfest. Joi seară, berea rece și celebrii wurști au mers perfect cu dansul pe mese.

Meniul bavarez și berea nemțească au atras câteva zeci de petrecăreți, care nu s-au lăsat descurajați de faptul că lucrează a doua zi.

La pachet a venit muzica bună, care i-a ridicat pe mese.

Bărbat: „Ne distrăm foarte mult, în prima seară e extraordinar. O să recomandăm și o să mai venim.”

Bărbat: „Foarte interesant. E doar prima zi, dar atmosfera e frumoasă.”

Nu-i de mirare că unii au pierdut numărul halbelor de bere.

Bărbat: „Minunat, mai vrem.”

Reporter: „Câte beri ați băut?”

Bărbat: „Nu știu, nu țin cont.”

Însă nu înainte de a încerca preparatele făcute ca în Bavaria.

Bărbat: „Am și mâncat puțin preparate tradiționale nemțești, făcute în România.”

Silviu, bucătar: „Berea rece din toate felurile, din Germania adusă. Avem cârnați nemțești.”

Ca să intre în atmosfera Oktoberfest, câțiva oameni au purtat costume specifice festivalului original.

Reporter: „Ținuta dumneavoastră de unde este inspirată?”

Bărbat: „De la Oktoberfest-ul din München. Locuiesc de trei ani în München și de acolo îl am.”

Corespondent Știrile Pro TV: „La festival se simte spiritul german din München. În aer miroase a grătar, bere proaspătă, iar timp de 3 săptămâni oamenii vor avea parte de distracție, pentru că pe scenă vor urca diferiți artiști în fiecare seară.”

Femeie: „Seamănă, dar e mult mai mișto în București, deci merită să veniți.”

Distracția continuă până pe nouă noiembrie, la Verde Stop Arena, iar intrarea e liberă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













