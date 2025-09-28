Arnold Schwarzenegger, vedeta surpriză la Oktoberfest: a dirijat fanfara și a ciocnit bere cu participanții
Așa, cum și-a făcut un obicei, Arnold Schwarzenegger a traversat Oceanul ca să închine o halbă cu bere și la ediția de anul acesta a Oktoberfest, cel mai mare festival popular din lume.
Starul de 78 de ani, născut în Austria a participat de mai multe ori la evenimentul din Bavaria în sudul Germaniei.
Organizatorii au profitat de prezența lui și l-au pus să dirijeze o fanfară.
Vizibil încântat de experiență actorul echipat cu o jachetă tradițională a cântat împreună cu publicul și făcut selfie-uri cu muzicienii.
Oktoberfest a început pe 20 septembrie și se va încheia pe 5 octombrie.
Sursa: Pro TV
Etichete: Arnold Schwarzenegger, Oktoberfest,
Dată publicare:
28-09-2025 18:55