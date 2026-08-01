Spre deosebire de celelalte tipuri de ciocolată, aceasta nu conține masă de cacao sau pudră de cacao, ingredientele care îi dau ciocolatei culoarea maro. Din acest motiv, ciocolata albă are o culoare alb-crem sau galben-pal.

Ce conține, de fapt, ciocolata albă

Dintre toate tipurile de ciocolată, ciocolata albă conține cea mai mare cantitate de substanțe solide din lapte, de regulă peste 30%. Prin comparație, ciocolata cu lapte are, în general, aproximativ 25% substanțe solide din lapte.

În procesul de fabricare a ciocolatei, boabele de cacao fermentate și prăjite sunt presate cu ajutorul unor prese hidraulice pentru a separa untul de cacao de masa de cacao.

Ciocolata albă este obținută doar din unt de cacao, adică partea grasă a boabelor de cacao, fără masa de cacao, cea care oferă ciocolatei culoarea maro. În timpul procesului de producție se adaugă zahăr, lapte praf și arome, iar astfel rezultă ciocolata albă.

Pentru că singurul ingredient provenit din cacao este untul de cacao, ciocolata albă conține doar cantități foarte mici de cofeină și teobromină, o substanță care poate fi toxică pentru animalele de companie.

Este ciocolata albă „ciocolată adevărată”?

Mulți oameni consideră că ciocolata albă nu este, de fapt, ciocolată, deoarece nu are culoarea maro specifică ciocolatei cu lapte sau celei negre. Totuși, din punct de vedere legal, ciocolata albă este recunoscută ca fiind ciocolată.

Nu orice produs care arată și are gust de ciocolată poate fi numit, din punct de vedere legal, „ciocolată”. Atât în Statele Unite, cât și în Uniunea Europeană, folosirea acestui termen pe etichetă este reglementată prin norme care stabilesc cantitățile minime de ingrediente pe care produsul trebuie să le conțină. Dacă aceste cerințe nu sunt îndeplinite, produsul trebuie comercializat sub denumiri precum „produs cu aromă de ciocolată” sau „glazură compusă”, și nu poate purta denumirea de „ciocolată”.

Aceste reguli influențează produsele care ajung pe rafturile magazinelor și explică de ce ciocolata produsă în Europa poate avea un gust diferit față de cea fabricată în Statele Unite. În același timp, ele îi ajută pe consumatori să înțeleagă mai bine etichetele și să facă diferența între ciocolata autentică și produsele care doar o imită.

În Uniunea Europeană, regulile sunt stabilite prin Directiva 2000/36/CE, care definește compoziția minimă pe care trebuie să o aibă diferitele tipuri de ciocolată.

Pentru ciocolata neagră, produsul trebuie să conțină cel puțin 35% substanță uscată totală de cacao. Din această cantitate, minimum 18% trebuie să fie unt de cacao, iar cel puțin 14% trebuie să fie substanțe uscate fără grăsime din cacao, adică acele componente care dau ciocolatei culoarea, aroma și textura. Procentul total nu poate fi atins doar prin creșterea cantității de unt de cacao.

În cazul ciocolatei cu lapte, legislația europeană prevede un conținut minim de 25% substanță uscată totală de cacao, cel puțin 14% substanțe solide din lapte și minimum 25% grăsime totală, provenită atât din untul de cacao, cât și din grăsimea din lapte. Aceste cerințe permit obținerea unui produs cu un conținut mai ridicat de lapte decât în cazul multor sortimente fabricate în Statele Unite.

Pentru ciocolata albă, regulile sunt diferite. Aceasta trebuie să conțină minimum 20% unt de cacao și cel puțin 14% substanțe solide din lapte. Ciocolata albă nu conține masă de cacao, partea care oferă culoarea maro și gustul intens al ciocolatei negre sau cu lapte. Aroma sa provine din untul de cacao, lapte, zahăr și, de regulă, vanilie. Cerința privind cantitatea minimă de unt de cacao garantează că produsul este realizat din ingrediente specifice ciocolatei și nu din grăsimi vegetale mai ieftine.

Cum recunoști o ciocolată albă de calitate

La fel ca în cazul celorlalte tipuri de ciocolată, calitatea ciocolatei albe poate avea de suferit dacă aceasta conține o cantitate redusă de ingrediente provenite din boabele de cacao. Atunci când procentul de unt de cacao este prea mic, este posibil ca acesta să fi fost înlocuit, în mare parte, cu uleiuri vegetale.

Un indiciu poate fi chiar culoarea produsului. Dacă ciocolata este foarte albă, există șanse să aibă un conținut mai redus de unt de cacao. Ciocolata albă de calitate are, de obicei, o nuanță crem sau ușor gălbuie, datorită culorii naturale a untului de cacao.

Dacă ai dubii, verifică lista de ingrediente de pe ambalaj. O ciocolată albă ar trebui să conțină lapte praf, zahăr, unt de cacao și un emulgator, alături de eventuale arome naturale, precum vanilia sau uleiul de mentă. Dacă pe etichetă apar alte grăsimi, cum ar fi uleiul vegetal sau uleiul de palmier, este recomandat să alegeți un alt produs.

De asemenea, merită verificat procentul de unt de cacao. În Uniunea Europeană, ciocolata albă trebuie să conțină cel puțin 20% unt de cacao pentru a putea fi comercializată sub această denumire.