Coreea de Nord a susținut că planurile Alianței de extindere a rețelei de aprovizionare cu combustibil militar reprezintă dovada transformării sale într-un bloc de securitate tot mai agresiv, scrie Anadolu.

Regimul de la Phenian afirmă că dezvoltarea infrastructurii logistice a NATO nu are doar un scop defensiv, ci ar pregăti Alianța pentru operațiuni militare de amploare atât în Europa, cât și în regiunea Asia-Pacific.

Coreea de Nord critică planurile NATO

Într-un comentariu publicat de agenția oficială de presă KCNA (Korean Central News Agency), Coreea de Nord a criticat planul NATO de extindere și modernizare a sistemului de transport al combustibilului militar pe teritoriul Europei.

Proiectul prevede dezvoltarea unor noi conducte și facilități de stocare a combustibilului, care ar urma să conecteze statele din vestul Europei cu membrii mai noi ai Alianței din estul și nordul continentului.

Potrivit Phenianului, această investiție ar demonstra că NATO își consolidează rezervele strategice pentru situații de conflict și își pregătește infrastructura pentru mobilizarea rapidă a forțelor militare.

„Extinderea rețelei de aprovizionare cu combustibil arată că NATO acordă o importanță tot mai mare pregătirilor logistice pentru război și consolidării capacităților sale militare”, a transmis regimul nord-coreean.

Coreea de Nord susține că NATO își extinde influența către Asia-Pacific

Comentariul KCNA afirmă că NATO nu își mai limitează activitatea la spațiul euro-atlantic și că își extinde tot mai mult prezența militară în regiunea Asia-Pacific.

Phenianul face referire la poziția Alianței potrivit căreia securitatea Europei și cea a regiunii Asia-Pacific sunt strâns legate și acuză statele membre NATO că desfășoară tot mai multe activități militare în apropierea Peninsulei Coreene.

„În ultimii ani, NATO, care vorbește despre caracterul inseparabil al securității Europei și al regiunii Asia-Pacific, introduce tot mai frecvent active strategice ale statelor membre în Asia-Pacific, își demonstrează prezența militară și desfășoară în mod repetat demonstrații de forță aventuriste în apropierea Peninsulei Coreene, în complicitate cu state ostile Republicii Populare Democrate Coreene”, a afirmat KCNA.

Agenția nord-coreeană a folosit denumirea oficială a statului, Republica Populară Democrată Coreeană, reflectând poziția oficială a regimului de la Phenian.

Exercițiile militare din Pacific, în centrul criticilor Phenianului

Coreea de Nord a criticat și participarea unor state membre NATO la exerciții militare multinaționale desfășurate în regiunea Pacificului, inclusiv la Rim of the Pacific (RIMPAC), unul dintre cele mai mari exerciții navale internaționale.

Potrivit Phenianului, implicarea aliaților NATO în astfel de exerciții demonstrează că Alianța tratează regiunea Asia-Pacific drept un posibil teatru de operațiuni militare.

Regimul nord-coreean susține că extinderea infrastructurii logistice și consolidarea capacităților militare ale NATO ar permite desfășurarea rapidă a forțelor în diferite zone ale lumii și ar contribui la creșterea tensiunilor globale.

NATO a respins în mod repetat acuzațiile potrivit cărora ar avea intenții ofensive, afirmând că toate măsurile sale militare sunt destinate apărării statelor membre și descurajării amenințărilor externe.

Alianța susține că modernizarea infrastructurii militare și dezvoltarea capacităților logistice sunt necesare pentru a răspunde schimbărilor din mediul internațional de securitate și pentru a asigura capacitatea de reacție rapidă în situații de criză.

Potrivit NATO, obiectivul principal rămâne garantarea securității colective a statelor membre, în conformitate cu principiile fundamentale ale Alianței.