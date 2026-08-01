Aeroportul Internațional Dubai (DXB) își va închide definitiv porțile în 2035, iar toate operațiunile vor fi transferate la Aeroportul Internațional Al Maktoum (DWC), situat în Dubai South, potrivit Express.

Tranziția va avea loc în etape și este estimată să înceapă în jurul anului 2032, urmând să se desfășoare pe parcursul mai multor ani. În prezent, DWC trece printr-un amplu proiect de extindere, în valoare de 28 de miliarde de lire sterline, care îl va transforma în cel mai mare aeroport din lume.

Mutarea va include toate zborurile și serviciile operate în prezent pe Aeroportul Internațional Dubai, inclusiv cele ale companiilor aeriene Emirates și flydubai.

La finalizarea lucrărilor, aeroportul din Dubai World Central va avea o capacitate anuală de până la 260 de milioane de pasageri, devenind astfel cel mai mare aeroport din lume.

Noul aeroport va fi de cinci ori mai mare decât actualul Aeroport Internațional Dubai și va avea cinci piste de decolare și aterizare, 400 de porți pentru aeronave și capacitatea de a procesa până la 260 de milioane de pasageri pe an.