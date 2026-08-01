Aproximativ 1.600 de persoane sunt încă dispărute din Războiul de Independență al Kosovo (1998-1999) dintre forțele sârbe și gherila albaneză kosovară, iar descoperirea gropilor comune rămâne rară, potrivit Agerpres.

„Rămășițele a șapte persoane au fost recuperate până în prezent” din groapa comună descoperită în satul Kalluder, în regiunea Zubin Potok (nord), a declarat Kurti presei, după ce a vizitat echipele de la fața locului, unde lucrările de excavare au început marți și sunt în desfășurare.

Groapa comună ar putea ascunde rămășițele a 23 de persoane

„Este vorba probabil de rămășițele a 23 de albanezi care au fost răpiți cu forța, executați și ale căror corpuri au fost îngropate în încercarea de a mușamaliza oribila crimă comisă de forțele sârbe în primăvara anului 1999”, a adăugat el.

Autoritățile kosovare cred că rămășițele aparțin unui grup de intelectuali din Mitrovica (nordul Kosovo), între care medici, profesori și apărători ai drepturilor omului, care au fost răpiți și sunt dispăruți din 19 aprilie 1999, a declarat prim-ministrul într-un mesaj postat, joi, pe rețelele de socializare.

Doi sârbi din Zubin Potok au fost arestați la mijlocul săptămânii în legătură cu acest caz, conform procuraturii locale.

Apel către Serbia pentru deschiderea arhivelor militare

Kurti a cerut comunității internaționale să facă presiuni asupra Belgradului pentru a deschide arhivele armatei iugoslave, cu scopul de a localiza alte gropi comune.

Aproximativ 13.000 de persoane au fost ucise în timpul conflictului din Kosovo, între care 11.000 de albanezi kosovari, majoritatea civili.

Dintre cele 1.600 de persoane încă dispărute, aproximativ 1.100 sunt victime albaneze kosovare, iar aproximativ 500 sunt sârbi, romi sau membri ai altor minorități.

La aproape trei decenii după război, relațiile încă tensionate dintre Kosovo și Serbia, care nu a recunoscut niciodată independența declarată în 2008 de fosta sa provincie, împiedică, de asemenea, căutarea persoanelor dispărute.

Sub auspiciile Bruxellesului, o comisie mixtă de experți kosovari și sârbi s-a întrunit pentru prima dată în ianuarie, pentru a lansa cooperarea între Belgrad și Priștina în localizarea gropilor comune.