Accidentul s-a produs, sâmbătă după-amiază, pe DN 1 (E60), în zona localităţii Vâlcele, fiind implicate un camion şi o motocicletă, scrie News.ro. Acolo au intervenit două autospeciale cu modul de descarcerare şi o ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă.

”În urma impactului a izbucnit şi un incendiu la motocicletă. Forţele de intervenţie l-au găsit la faţa locului pe motociclist, care se află, din nefericire, în stare gravă. Acesta a suferit arsuri şi nu prezintă semne vitale, astfel că salvatorii aplică manevre de resuscitare”, a transmis ISU Cluj. Potrivit ISU Cluj, în ciuda tuturor eforturilor depuse, bărbatul a fost declarat decedat.

”Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat de 59 de ani, din comuna Feleacu, în timp ce conducea un autocamion pe direcţia Cluj-Napoca – Turda, ar fi efectuat un viraj la stânga pentru a pătrunde pe un drum secundar, împrejurare în care nu ar fi acordat prioritate de trecere unui motociclu condus din sensul opus de un bărbat de 36 de ani, din municipiul Câmpia Turzii”, a arătat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

Şoferul camionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În prezent, traficul se desfăşoară alternativ, pe un singur sens de mers.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.