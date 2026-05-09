Din ce se face borșul. Trucuri simple pentru ciorba acră ca la mama acasă

În plus, este mult mai sănătos și ciorbele vor avea un gust cu totul aparte.

Ce este borșul și de ce este atât de important în ciorbe

Borșul este esențial pentru o ciorbă acrișoară delicioasă. Ca și conținut, el este plin de vitamine, minerale, enzime și oligoelemente precum seleniu și crom.

Borșul se face din fermentarea unor tărâțe și este foarte sănătos pentru organism. Acea zeamă rezultată din macerarea tărâțelor de grâu este plină de vitaminele B și C, de minerale și aminoacizi esențiali.

Borșul este foarte bogat în enzime și este perfect pentru a acri ciorba. Nutriționiștii recomandă borșul făcut în casă, mai ales în caz de indigestie, greață sau oboseală cronică.

Rețete tradiționale de borș pentru ciorbă

Ingrediente pentru huște (maiaua de borș):

• 250 g tărâțe de grâu

• 2 felii de pâine (albă sau de secară)

• 200–250 ml apă fiartă și răcită

Ingrediente pentru borș:

• 500 g tărâțe de grâu

• 350 g huște

• 75–80 g mălai (aprox. 3–4 linguri)

• 1 legătură leuștean verde

• 1 creangă mică de frunze de vișin

• 4–6 litri apă fierbinte (nu clocotită)

Tărâțele se pun într-un vas mare, de preferat din sticlă, ceramică sau email. Se adaugă pâinea fărâmițată și se toarnă puțină apă rece, cât să umezească bine compoziția și să rezulte o pastă groasă.

Se nivelează și se lasă loc în vas, deoarece va fermenta și se va umfla. Vasul se acoperă și se păstrează la temperatura camerei timp de aproximativ 2 zile. În acest interval, compoziția fermentează și devine acrișoară – huștele sunt gata.

Prepararea borșului

Într-un vas mare se pun huștele, tărâțele și mălaiul. Se adaugă treptat apă fierbinte, amestecând continuu. Se pun frunzele de vișin și leușteanul. Vasul se acoperă și se lasă la fermentat aproximativ 24 de ore, la cald. În acest timp, se amestecă de 1–2 ori și se gustă pentru a controla nivelul de acru.

Fermentația poate dura între 15 și 24 de ore, în funcție de temperatură. Când borșul este suficient de acru, se strecoară printr-o pânză deasă sau sită fină. Lichidul rezultat se toarnă în sticle sau borcane și se păstrează la frigider. Se poate consuma timp de 1–2 săptămâni.

Reutilizarea huștelor

După strecurare, o parte din huște se păstrează într-un borcan închis, la rece. Acestea se folosesc ca bază pentru următoarea tură de borș, reducând timpul de fermentație.

• Raportul obișnuit este 1 parte huște la 2 părți tărâțe

• Se pot adăuga opțional boabe de porumb sau fasole pentru fermentație

• Borșul se prepară tradițional în vase de lut, sticlă sau oale emailate

• Pentru sezonul rece se pot usca tije de leuștean și crenguțe de vișin

Rezultatul este un borș natural, fără aditivi, folosit pentru a acri ciorbe precum ciorba de legume, de pui sau de perișoare.

Cum să păstrezi borșul pentru mai mult timp

Huștele se păstrează în frigider, într-un borcan închis. În aceste condiții pot rezista până la două luni fără probleme. Se folosesc ulterior ca bază pentru o nouă umplere de borș, fără să fie nevoie de fermentare de la zero.

După preparare, borșul se lasă la fermentat în funcție de cât de acru trebuie să fie. Procesul poate dura mai puțin sau mai mult, în funcție de temperatură și preferință. Dacă este lăsat prea mult, poate forma o peliculă la suprafață („floare”). Asta nu înseamnă neapărat că s-a stricat, dar borșul trebuie strecurat.

Borșul se gustă înainte de utilizare. Dacă mirosul și gustul sunt normale, poate fi folosit fără probleme. Orice gust sau miros neobișnuit indică faptul că nu mai este bun.

După strecurare, borșul se păstrează în frigider, în sticle sau borcane bine închise. Durata maximă recomandată este de aproximativ 10 zile. După acest interval, își poate schimba culoarea și nu mai este indicat pentru consum.