Din ce se face borșul. Trucuri simple pentru ciorba acră ca la mama acasă

Cea mai gustoasă ciorbă se face cu borș de casă. Cu toate că este foarte convenabil și rapid să îl cumperi din magazine, știai că borșul se poate face la tine acasă?

Anca Lupescu

În plus, este mult mai sănătos și ciorbele vor avea un gust cu totul aparte.

Ce este borșul și de ce este atât de important în ciorbe

Borșul este esențial pentru o ciorbă acrișoară delicioasă. Ca și conținut, el este plin de vitamine, minerale, enzime și oligoelemente precum seleniu și crom.

Borșul se face din fermentarea unor tărâțe și este foarte sănătos pentru organism. Acea zeamă rezultată din macerarea tărâțelor de grâu este plină de vitaminele B și C, de minerale și aminoacizi esențiali.

Borșul este foarte bogat în enzime și este perfect pentru a acri ciorba. Nutriționiștii recomandă borșul făcut în casă, mai ales în caz de indigestie, greață sau oboseală cronică.

Rețete tradiționale de borș pentru ciorbă

Ingrediente pentru huște (maiaua de borș):

•  250 g tărâțe de grâu

•  2 felii de pâine (albă sau de secară)

•  200–250 ml apă fiartă și răcită

Ingrediente pentru borș:

•  500 g tărâțe de grâu

•  350 g huște

•  75–80 g mălai (aprox. 3–4 linguri)

•  1 legătură leuștean verde

•  1 creangă mică de frunze de vișin

•  4–6 litri apă fierbinte (nu clocotită)

Tărâțele se pun într-un vas mare, de preferat din sticlă, ceramică sau email. Se adaugă pâinea fărâmițată și se toarnă puțină apă rece, cât să umezească bine compoziția și să rezulte o pastă groasă.

Se nivelează și se lasă loc în vas, deoarece va fermenta și se va umfla. Vasul se acoperă și se păstrează la temperatura camerei timp de aproximativ 2 zile. În acest interval, compoziția fermentează și devine acrișoară – huștele sunt gata.

Prepararea borșului

Într-un vas mare se pun huștele, tărâțele și mălaiul. Se adaugă treptat apă fierbinte, amestecând continuu. Se pun frunzele de vișin și leușteanul. Vasul se acoperă și se lasă la fermentat aproximativ 24 de ore, la cald. În acest timp, se amestecă de 1–2 ori și se gustă pentru a controla nivelul de acru.

Fermentația poate dura între 15 și 24 de ore, în funcție de temperatură. Când borșul este suficient de acru, se strecoară printr-o pânză deasă sau sită fină. Lichidul rezultat se toarnă în sticle sau borcane și se păstrează la frigider. Se poate consuma timp de 1–2 săptămâni.

Reutilizarea huștelor 

După strecurare, o parte din huște se păstrează într-un borcan închis, la rece. Acestea se folosesc ca bază pentru următoarea tură de borș, reducând timpul de fermentație.

•  Raportul obișnuit este 1 parte huște la 2 părți tărâțe

•  Se pot adăuga opțional boabe de porumb sau fasole pentru fermentație

•  Borșul se prepară tradițional în vase de lut, sticlă sau oale emailate

•  Pentru sezonul rece se pot usca tije de leuștean și crenguțe de vișin

Rezultatul este un borș natural, fără aditivi, folosit pentru a acri ciorbe precum ciorba de legume, de pui sau de perișoare.

Cum să păstrezi borșul pentru mai mult timp

Huștele se păstrează în frigider, într-un borcan închis. În aceste condiții pot rezista până la două luni fără probleme. Se folosesc ulterior ca bază pentru o nouă umplere de borș, fără să fie nevoie de fermentare de la zero.

După preparare, borșul se lasă la fermentat în funcție de cât de acru trebuie să fie. Procesul poate dura mai puțin sau mai mult, în funcție de temperatură și preferință. Dacă este lăsat prea mult, poate forma o peliculă la suprafață („floare”). Asta nu înseamnă neapărat că s-a stricat, dar borșul trebuie strecurat.

Borșul se gustă înainte de utilizare. Dacă mirosul și gustul sunt normale, poate fi folosit fără probleme. Orice gust sau miros neobișnuit indică faptul că nu mai este bun.

După strecurare, borșul se păstrează în frigider, în sticle sau borcane bine închise. Durata maximă recomandată este de aproximativ 10 zile. După acest interval, își poate schimba culoarea și nu mai este indicat pentru consum.

Greșeli frecvente când prepari borșul și cum să le eviți

Când prepari borșul acasă, totul ține de fermentație. AUnul dintre cele mai importante aspecte este calitatea tărâțelor. Dacă sunt vechi sau au miros rânced, borșul va avea un gust slab sau neplăcut. Se folosesc tărâțe proaspete, curate, pentru un rezultat corect.

Apoi, trebuie să fii atent la temperatura apei. Apa prea fierbinte distruge microorganismele care produc fermentația, iar cea prea rece încetinește procesul. Apa trebuie să fie caldă, în jur de 40°C, astfel încât fermentația să pornească și să se desfășoare normal.

Proporțiile dintre huște și tărâțe trebuie respectate. Raportul obișnuit este o parte huște la două părți tărâțe. Dacă se modifică acest raport, borșul poate ieși fie prea slab, fie prea intens.

Dacă borșul este ținut la rece, fermentația încetinește sau nu are loc corect. De aceea, se lasă la temperatura camerei, într-un loc cald. În timpul fermentării, compoziția se umflă, așa că vasul nu trebuie umplut complet. Ai grijă să amesteci ocazional în borș.

Trucuri și sfaturi pentru a obține o ciorbă acră perfectă

O ciorbă acră reușită depinde în primul rând de ingredientele pe care le folosești, iar apoi de borșul folosit. Dacă folosești un borș făcut în casă, ciorba va fi delicioasă.

În plus, borșul trebuie să fie proaspăt, limpede și suficient de acru. Dacă este prea vechi sau și-a schimbat culoarea, cel mai bine e să nu îl mai pui în ciorbă.

Borșul se adaugă întotdeauna spre finalul gătirii. După ce este turnat în oală, ciorba se mai lasă să dea câteva clocote. Dacă îl fierbi prea mult, se va reduce din aciditate. Înainte de a-l adăuga, borșul se fierbe separat câteva minute, apoi se toarnă în ciorbă.

Nu se pune tot borșul de la început, ci adaugă în etape și apoi gustă pe parcurs.

Pe lângă acreală, ciorba trebuie să aibă și sare suficientă. Pune sare după ce ai pus borșul, ca să nu fie prea multă.

Lasă ciorba să stea câteva minute după ce ai oprit focul, apoi servește-o.

Ciorba, secretul unei alimentații echilibrate: multă apă, puține calorii și sațietate de durată

