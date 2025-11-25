Ciorba, aliatul surpriză al siluetei: de ce nu îngrașă chiar dacă „umflă burta”. Explicația specialiștilor

Supa și ciorba pot fi consumate în toată perioada rece. Mai ales dacă vrem să slăbim.

Cum se face frig afară, cum ne vine poftă de o ciorbă sau o supă caldă. Supa de pui cu tăiței de casă sau cu găluște este un adevărat medicament.

Iar pentru gurmanzi și pofticioși sugerez o ciorbă de fasole cu afumătură sau un borș de perișoare dres cu smântână… greu de rezistat! Păcătoasa de mine, că am uitat că azi e vineri și începe și Postul Crăciunului.

Ce relație avem între ciorbă și siluetă? Una foarte bună, având în vedere că ciorba ne umple stomacul cu apă. Umflă burta, dar nu îngrașă! Există diferențe între ciorbă și supă? Haideți să analizăm!

Ciorba este un amestec de legume, făinoase și carne, diluat în multă apă. Dacă e acrită se numește ciorbă, dacă e dulce îi spunem supă.

Ingredientele sunt vizibile, zeama este clară iar grăsimea nu poate fi ascunsă, se ridică la suprafață. Uleiul nu se amestecă cu apa, deci ciorba poate fi degresată foarte ușor și când e caldă, fie după ce s-a răcit.

Nu e periculos să punem în ciorbă cartofi, paste făinoase sau orez, cantitatea nu depășește 2 linguri porție și silueta nu este în pericol.

Nici dacă e vorba de ciorbă dreasă cu smântână nu e grav, o lingură de smântână are mai puține calorii decât o lingură de ulei.

Supa-cremă este în principiu o ciorbă de legume băgată la blender. Poate să conțină și carne, însă consistența ei cremoasă este dată de cartofi, rădăcinoase sau leguminoase. Ca să fie mai groasă și pentru un plus de gust, unele rețete conțin făină, unt sau smântână iar asta poate să fie o capcană pentru siluetă!

Din păcate făina încorporează și leagă grăsimea, nu o mai putem vedea. Supa cremă nu poate fi degresată, pentru mai multă siguranță ar fi bine să o gătiți chiar voi, sau să fie făcută de un bucătar de încredere, ca să știți câtă grăsime ascunde.

Una peste alta, variantele se compensează: ciorba conține grăsime din carne, în schimb supa cremă are mai mult cartof sau smântână. Ca și valoare energetică, socotiți 150 cal pentru un castron de ciorbă/supă, echivalent cu o jumătate de porție de felul doi. Și culmea e că ține stomacul plin de două ori mai mult timp! Ciorba este prietena siluetei și poate fi consumată de cei care țin diete ca fel unic, la masa de prânz sau la cină… e dietetică, echilibrată și foarte românească!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













