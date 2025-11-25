Ciorba, aliatul surpriză al siluetei: de ce nu îngrașă chiar dacă „umflă burta”. Explicația specialiștilor

Doctor de bine
25-11-2025 | 07:23
ciorba de stevie
Shutterstock

Supa și ciorba pot fi consumate în toată perioada rece. Mai ales dacă vrem să slăbim.

 

autor
Andreea Groza

Cum se face frig afară, cum ne vine poftă de o ciorbă sau o supă caldă. Supa de pui cu tăiței de casă sau cu găluște este un adevărat medicament.

Iar pentru gurmanzi și pofticioși sugerez o ciorbă de fasole cu afumătură sau un borș de perișoare dres cu smântână… greu de rezistat! Păcătoasa de mine, că am uitat că azi e vineri și începe și Postul Crăciunului.

Ce relație avem între ciorbă și siluetă? Una foarte bună, având în vedere că ciorba ne umple stomacul cu apă. Umflă burta, dar nu îngrașă! Există diferențe între ciorbă și supă? Haideți să analizăm!

Ciorba este un amestec de legume, făinoase și carne, diluat în multă apă. Dacă e acrită se numește ciorbă, dacă e dulce îi spunem supă.

Citește și
ddb
Scannerul facial, instrumentul-cheie al lucrărilor dentare perfecte. Elimină complet erorile umane

Ingredientele sunt vizibile, zeama este clară iar grăsimea nu poate fi ascunsă, se ridică la suprafață. Uleiul nu se amestecă cu apa, deci ciorba poate fi degresată foarte ușor și când e caldă, fie după ce s-a răcit.

Nu e periculos să punem în ciorbă cartofi, paste făinoase sau orez, cantitatea nu depășește 2 linguri porție și silueta nu este în pericol.

Nici dacă e vorba de ciorbă dreasă cu smântână nu e grav, o lingură de smântână are mai puține calorii decât o lingură de ulei.

Supa-cremă este în principiu o ciorbă de legume băgată la blender. Poate să conțină și carne, însă consistența ei cremoasă este dată de cartofi, rădăcinoase sau leguminoase. Ca să fie mai groasă și pentru un plus de gust, unele rețete conțin făină, unt sau smântână iar asta poate să fie o capcană pentru siluetă!

Din păcate făina încorporează și leagă grăsimea, nu o mai putem vedea. Supa cremă nu poate fi degresată, pentru mai multă siguranță ar fi bine să o gătiți chiar voi, sau să fie făcută de un bucătar de încredere, ca să știți câtă grăsime ascunde.

Una peste alta, variantele se compensează: ciorba conține grăsime din carne, în schimb supa cremă are mai mult cartof sau smântână. Ca și valoare energetică, socotiți 150 cal pentru un castron de ciorbă/supă, echivalent cu o jumătate de porție de felul doi. Și culmea e că ține stomacul plin de două ori mai mult timp! Ciorba este prietena siluetei și poate fi consumată de cei care țin diete ca fel unic, la masa de prânz sau la cină… e dietetică, echilibrată și foarte românească! 

Sursa: Pro TV

Etichete: doctor de bine, ciorbă,

Dată publicare: 25-11-2025 07:23

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Scannerul facial, instrumentul-cheie al lucrărilor dentare perfecte. Elimină complet erorile umane
Doctor de bine
Scannerul facial, instrumentul-cheie al lucrărilor dentare perfecte. Elimină complet erorile umane

Medicul stomatolog calculează orice lucrare dentară cu ajutorul unei scanări faciale. În felul acesta, sunt excluse erorile umane.

Doctor de bine. Emisiunea integrală din 23 noiembrie 2025
Doctor de bine
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 23 noiembrie 2025

Doctor de bine. Emisiunea integrală din 23 noiembrie 2025

Celulele albe și rolul lor în apărarea organismului. Cum mișcarea le menține eficiente
Doctor de bine
Celulele albe și rolul lor în apărarea organismului. Cum mișcarea le menține eficiente

Celulele albe din sânge apar în limfă. Se maturizează într-o glandă imunitară și locuiesc apoi în ganglioni. De aici pleacă în patrulare în corpul nostru. Permanent.

Recomandări
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT
Stiri actuale
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT

CSAT a analizat Strategia Națională de Apărare a Țării, documentul să fie prezentată miercuri în Parlament. Documentul stabilește care sunt principalele priorități de apărare și amenințări la adresa României.

Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a României (CCR) discută, marţi, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false
Stiri actuale
Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false

17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova şi alte state din fosta URSS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Noiembrie 2025

55:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28